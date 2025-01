Algérie: Projet de la ligne ferroviaire Bechar-Tindouf-Gara Djebilet - Les travaux enregistrent un avancement

Bechar — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base Lakhdar Rekhroukh a indiqué, lundi depuis Bechar, qu'il est satisfait du rythme avec lequel avancent les travaux du méga projet de la ligne ferroviaire Bechar-Tindouf-Gara-Djebilet (Tindouf).

"Je suis entièrement satisfait du rythme des travaux de réalisation de ce méga projet ferroviaire qui sera livré dans les délais contractuels, à savoir le début de l'année 2026", a indiqué le ministre lors de l'inspection du chantier du premier tronçon de 200 km de ce projet.

Les travaux de la voie ferroviaire de 98 km reliant Bechar, Abadla-Hamaguir, enregistrent aussi un avancement "ce qui permettra sa livraison avant la fin du 1er trimestre 2025", a-t-il souligné.

Le ministre s'est enquis de la cadence des chantiers de la nouvelle gare ferroviaire d'Abadla qui sera réceptionnée au cours de la première quinzaine du mois de février 2025.

Lors de sa visite à cette infrastructure ferroviaire, qui s'étend sur une superficie de 8.000 M2, dont 1.800 M2 bâtis, le ministre a instruit l'entreprise réalisatrice de la livrer dans les délais précités.

Une vingtaine de gares ferroviaires, dont cinq (5) grandes gares notamment à Khenchela, Laghouat, Djelfa ,Tissemssilt, et Boughezoul, ont été réalisées et mises en service ces dernières années, a-t-il indiqué.

Et d'ajouter : "que la concrétisation du programme d'infrastructures similaires permettra, à l'avenir, la réception de nouvelles gares, petites et grandes".

"Les efforts de développement du réseau ferroviaire national ont permis ces dernières années de relier six (6) wilayas à ce réseau, grâce à l'élan considérable que connaissent les projets ferroviaires à travers le pays avec l'appui des financements nécessaires. C'est ce qui s'est traduit par l'extension de ce même réseau à 4.787 km. Il sera étendu davantage à la faveur de la réalisation de 6.500 km de nouvelles voies en cours de réalisation", a indiqué M. Rekhroukh.

"Nous sommes déterminés, conformément aux instructions du président de la République M. Abdelmadjid Tebounne, a couvrir en réseau ferroviaire les wilayas du sud-ouest du pays, notamment celles de Tindouf, Béni-Abbès, Ouargla, El Bayadh, et au-delà le grand sud pour atteindre l'objectif de 15.000 km à l'horizon 2030", a-t-il souligné.

A ce titre, le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, a insisté sur "la poursuite des efforts et la consolidation de la coordination entre les entreprises réalisatrices des projets ferroviaires qui revêtent une grande importance pour l'économie nationale".

Rekhroukh a pris connaissance aussi de l'état d'avancement des opérations de réhabilitation des routes endommagées lors des intempéries et inondations qu'a connues la wilaya les 7 et 8 septembre dernier.

Ces opérations qui viennent en concrétisation des décisions prises par le président de la République relatives à une prise en charge adéquate des neuf (9) wilayas du sud ouest sinistrées .

A ce titre, 68 opérations de réalisation et de réhabilitation des réseaux routiers nationaux, de wilaya et urbains ont été retenues, avec un financement global de 24 milliards DA, dont huit (8) opérations au profit de la wilaya de Bechar, auxquelles un financement de plus de neuf (9) milliards DA a été alloué, en plus d'une enveloppe de plus de deux (2) milliards DA pour la prise en charge des travaux de réparation des dégâts enregistrés au niveau de la ligne Bechar-Mecheria, a indiqué le ministre.

Il s'agit également de la prise en charge des dégâts causés à d'autres tronçons des routes nationales (RN) 06A. 06.B ,reliant Bechar au nord et la RN- 50 reliant Bechar à Tindouf et la RN-110 Bechar-Taghit. En plus des routes de wilaya 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11 et 12 et la prise en charge de plusieurs autres infrastructures routières urbaines, dont deux ponts au niveau de la ville de Bechar, également endommagés lors des mêmes intempéries.

A l'issue de sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya, le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base a indiqué dans une déclaration à la presse que "l'Etat ne ménagera aucun effort pour une prise en charge conséquente de ces opérations de réalisation et de réhabilitation des réseaux routiers".