Algérie: Oran - Départ de 46 moudjahidine et veuves de chouhada vers les Lieux saints pour accomplir la Omra

Oran — Quarante-six moudjahidine, moudjahidate et veuves de chouhada issus de wilayas de l'Ouest du pays ont quitté, lundi soir, le territoire national à destination des Lieux saints de l'Islam pour accomplir les rites de la Omra, sous le parrainage du président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion du 70e anniversaire de la Révolution du 1er Novembre.

Les autorités locales d'Oran, accompagnées des directeurs des moudjahidine et des ayants-droits de plusieurs wilayas de l'Ouest, ont salué les moudjahidine et les veuves de chouhada au niveau de l'aéroport international Ahmed Benbella d'Oran, avant leur départ vers les Lieux saints pour accomplir la Omra, une initiative organisée sous l'égide du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans le cadre des célébrations du 70e anniversaire de la glorieuse guerre de libération.

Dans son allocution à cette occasion, le directeur des moudjahidine et des Ayants-droits de la wilaya d'Oran, Chikouk Ali Elias, a précisé que ce voyage de Omra, organisé par le ministère des Moudjahidine et des Ayants droit, en faveur des moudjahidine, des moudjahidate et des veuves de chouhada, s'inscrit dans le cadre de "l'application des orientations du président de la République et de l'attention particulière qu'il porte à ces nobles catégories".

Des accompagnateurs, dont des proches des personnes bénéficiaires de cette initiative et des fonctionnaires du ministère des Moudjahidine et des Ayants droit, ainsi qu'une équipe médicale spécialisée, veilleront sur les moudjahidine et les veuves de chouhada durant leur séjour aux Lieux saints et assureront leur prise en charge, a-t-on précisé .

Les moudjahidine et les veuves de chouhada bénéficiaires de cette louable attention ont salué "l'intérêt que le président de la République porte à la famille révolutionnaire et aux ayants-droits, ainsi que son souci constant de les soutenir sur le plan social et sanitaire", ont-ils déclaré.