Algérie: Wilaya d'Alger - Réunion sur les préparatifs du mois de Ramadhan

Alger — Le Conseil exécutif de la wilaya d'Alger a tenu une réunion consacrée aux préparatifs du mois de Ramadhan, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour assurer la disponibilité des produits de base en prévision du mois sacré, indique, lundi, un communiqué des services de la wilaya.

Tenue dimanche au siège de la wilaya sous la présidence du wali d'Alger, Mohamed Abdenour Rabehi, en présence des cadres de la wilaya et des walis délégués, cette réunion a vu la présentation d'exposés exhaustifs sur les préparatifs en cours pour accueillir le mois de Ramadhan dans les meilleures conditions, précise le communiqué, soulignant que ces préparatifs concernaient les mesures prises pour approvisionner le marché en produits alimentaires de large consommation tout en assurant leurs disponibilité et régulant les prix.

La réunion a également porté sur l'opération de solidarité relative à la distribution des aides financières et du couffin de Ramadhan mais aussi à l'organisation des tables de l'Iftar et aux opérations de circoncision, outre les plans d'approvisionnement de la capitale en eau potable et de transport et les programmes religieux et d'animation.

A cette occasion, M. Rabehi a souligné l'impératif de "verser les subventions et aides de solidarité une semaine avant le début du mois de Ramadhan, de finaliser l'étude des dossiers liés à ces aides financières et de suivre les mesures prises pour approvisionner le marché en produits de large consommation tout en assurant leur disponibilité".

Il a également mis l'accent sur l'importance d'élaborer "un plan rigoureux" de nettoiement et de collecte des déchets ménagers, ainsi que pour l'aménagement des mosquées et des salles de prières, particulièrement dans les agglomérations et grandes cités.

Le wali d'Alger a par là même appelé à mettre en place un programme d'animation couvrant tous les espaces publics sur le territoire de la wilaya, à assurer une prise en charge optimale des catégories vulnérables, à aménager les foyers pour personnes âgées, et à veiller à la mise en oeuvre de toutes les mesures prises à travers un suivi constant et régulier, conclut la même source.