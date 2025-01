Algérie: Le ministère des Relations avec le Parlement lance la plateforme numérique 'Tadjawob'

Alger — Le ministère des Relations avec le Parlement a lancé, lundi à Alger, en coordination avec le Haut-commissariat à la numérisation, la plateforme numérique "Tadjawob", dédiée au traitement automatisé des questions orales et écrites des députés et membres du Parlement.

Lors d'une Journée d'information intitulée "La numérisation, un gage d'efficacité pour la coordination institutionnelle", la ministre des Relations avec le Parlement, Mme Kaouter Krikou, a précisé que le lancement de la plateforme "Tadjawob", en coordination avec le Haut-commissariat à la numérisation, "met en évidence la réactivité du Gouvernement face aux préoccupations des citoyens exprimées par les membres des deux chambres du Parlement à travers les différents mécanismes de contrôle parlementaire", et ce, conformément aux "décisions souveraines prises par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et traduites dans plusieurs textes législatifs et réglementaires".

Après avoir rappelé "l'adoption de 70 textes législatifs depuis le début de la présente législature en 2021", Mme Krikou a affirmé que cette nouvelle plateforme "se veut une cellule de veille chargée de recueillir les préoccupations lors de la session parlementaire actuelle aux niveaux local et national", ce qui reflète, a-t-elle dit, "la coordination et la complémentarité institutionnelle entre les pouvoirs législatif et exécutif, au service de l'intérêt général".

De son côté, la Haut-commissaire à la numérisation au rang de ministre, Meriem Benmouloud, a mis en avant l'importance d'intégrer la transformation numérique pour améliorer le service public, mettant en avant les efforts déployés par le Haut-commissariat pour la mise en place de la stratégie nationale de transformation numérique, en coordination avec plusieurs départements ministériels, dont le ministère des Relations avec le Parlement.