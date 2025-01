Algérie: Yassaâ examine les voies de renforcer la coopération avec une délégation de la société chinoise 'LONGI'

Alger — Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargé des Energies renouvelables, Noureddine Yassaâ, a reçu, lundi, une délégation de la société chinoise "LONGI", conduite par la vice-présidente de la société pour la région Moyen-Orient, Afrique et Asie centrale, Amy Liu, avec laquelle il a examiné les voies et moyens de renforcer la coopération en matière de développement des projets de l'énergie renouvelable en Algérie, indique un communiqué du ministère de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables.

Lors de cette rencontre tenue au siège du ministère en présence de nombre de cadres du secteur, les entretiens ont porté sur les moyens permettant de renforcer la coopération et le partenariat entre les entreprises du secteur avec la société "LONGI", notamment dans les domaines de développement des énergies renouvelables, précise le communiqué.

Dans ce cadre, les deux parties ont évoqué les opportunités d'investissement disponibles dans les projets de l'énergie solaire photovoltaïque, de la technologie de l'hydrogène vert et du stockage d'énergie en Algérie.

A cette occasion, M. Yassaâ a souligné "l'importance de raffermir les relations de coopération avec la société "LONGI", notamment dans les domaines de l'énergie solaire photovoltaïque et de développement de l'hydrogène vert, des domaines qui constituent un pilier fondamental pour la stratégie de l'Algérie dans la réalisation de la transition énergétique et la garantie de la sécurité énergétique en adoptant les énergies propres et renouvelables".

Il a également mis en avant "l'importance de développer la technologie et d'élargir le coopération avec la société chinoise, tout en étudiant la faisabilité de la fabrication des cellules et des panneaux solaires en Algérie", selon la même source.

Il a également été question de "la possibilité d'ériger l'Algérie en hub régional pour la production et l'exportation d'équipements destinés à l'industrie des énergies renouvelables vers les marchés africains et mondiaux", tout en mettant l'accent sur le renforcement des infrastructures de l'énergie solaire et l'utilisation de technologies de pointe pour réaliser un développement durable dans le pays".

De son côté, Mme Amy Liu a affiché la volonté de la société "LONGI" de renforcer sa présence et ses investissements en Algérie, soulignant que "la société accorde une grande importance à l'investissement dans les projets des énergies nouvelles et renouvelables, notamment dans les domaines de l'énergie solaire photovoltaïque et de l'hydrogène vert".

Le ministère a également précisé que la société "LONGI", fondée en 2000, figure parmi les leaders mondiaux en matière de fabrication de produits liés à l'énergie solaire, selon la même source.

La société, dont le siège est situé dans la ville de Xi'an, active dans la production de cellules et de panneaux solaires à haute efficacité, en sus d'être reconnue pour ses innovations technologiques en la matière, notamment dans l'utilisation du silicium monocristallin, conclut le communiqué.