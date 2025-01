Algérie: Oran - Meziane rend hommage à l'histoire du journal 'El Djomhouria', l'un des plus anciens journaux nationaux

Oran — Le ministre de la Communication, M. Mohamed Meziane, a souligné, lundi soir à Oran, que le journal "El Djomhouria", en langue arabe et publié dans la capitale de l'Ouest du pays, est l'un des plus anciens journaux nationaux, saluant son histoire et son professionnalisme.

Lors de la commémoration du 49e anniversaire de l'arabisation du journal, le 5 janvier 1976, au siège de cette institution publique, en présence de M. Brahim Sadouk, chargé de mission à la présidence de la République, et des autorités de la wilaya, le ministre a souligné que "le journal El Djomhouria est l'un des plus anciens journaux nationaux, remarquable par son histoire, ses valeurs professionnelles et sa ligne éditoriale".

Il a ajouté : "Il n'est pas surprenant que ce journal prestigieux ait choisi le nom de "El Djomhouria", car ce nom incarne des valeurs telles que le respect de la loi, la solidarité et l'unité. Ce sont des valeurs que ce journal a portées tout au long de son chemin vers l'arabisation".

Meziane a précisé que cet "événement très important", qui marque le 49e anniversaire de cette étape cruciale dans l'histoire du journal, est une occasion de "relire les colonnes de ce journal, écrites par ceux qui ont marqué le paysage médiatique national durant cette période de l'Algérie bien-aimée".

Il a rappelé que le journal a été fondé en parallèle avec "El Chaâb", un autre journal prestigieux du centre du pays, et "An-Nasr" à l'est du pays, exhortant tous les travailleurs du journal "El Djomhouria", journalistes, techniciens et photographes, à "préserver cette institution afin qu'elle continue à être un pionnier comme elle l'a été tout au long de son histoire".

A cette occasion, le ministre de la Communication a également honoré les anciens employés du journal "El Djomhouria" et les familles des travailleurs décédés. Auparavant, il a donné le coup d'envoi du tournage d'une série humoristique intitulée "Ras el Khit" produite par la station de télévision publique d'Oran et réalisée par M. Mohamed Difallah. La série, qui sera diffusée durant le mois de Ramadhan, met en scène plusieurs acteurs, dont Boudjaila Houari et Soraya Zawach, entre autres.

Le ministre présidera, mardi à Oran, l'ouverture une journée d'étude intitulée "La télévision algérienne, partenaire du développement et de l'investissement, et une plateforme pour la promotion des produits nationaux", organisée par la société de télévision publique.