Algérie: Début de la lecture de 'Sahih al-Bukhari' et 'Al-Muwatta' de l'imam Malik' à travers les mosquées du pays

Alger — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a donné, lundi à Alger, le coup d'envoi de la lecture de "Sahih al-Bukhari" et "Al-Muwatta' de l'imam Malik", un évènement spirituel lancé dès le début du mois de Rajab de chaque année à travers les mosquées du pays.

Lors d'une journée d'étude organisée à cette occasion à Dar El-Imam sous le thème "le renforcement et la consécration de l'identité religieuse nationale à travers la lecture de Sahih al-Bukhari et Al-Muwatta' de l'Imam Malik", M. Belmehdi a affirmé que cet évènement religieux national organisé chaque année à partir de la première semaine du mois de Rajab, et dont la clôture est prévue à l'occasion de la nuit du destin (Laylat al-Qadr), correspondant au 27 du mois sacré du Ramadan, est une tradition louable perpétuée par les Algériens depuis des décennies.

Il représente également, poursuit le ministre, "un héritage civilisationnel national" reflétant l'attachement des Algériens à la Sunna du Prophète et leur intérêt à apprendre les préceptes de l'Islam.

A cette occasion, M. Belmehdi a annoncé la prochaine impression du livre "Les Quarante Hadiths d'al-Nawawi" en braille, parallèlement à la finalisation de l'ouvrage "Moukhtassar" de l'érudit Al-Akhdari, qui sera également imprimé en braille, ajoutant que le travail se poursuit avec l'équipe spécialisée chargée de la finalisation du Saint Coran en langue des signes pour les sourds-muets.

Le ministre a également évoqué la décision de la commission scientifique et culturelle du ministère, en concertation avec les membres de la commission ministérielle de la Fatwa, visant à "imprimer 50 hadiths de Sahih al-Bukhari et 50 autres de Al-Muwatta' de l'Imam Malik", tous relatifs aux questions de bonnes mœurs et d'éthique.

Ces deux impressions seront destinées aux écoles coraniques pour être intégrées dans le programme des concours organisés régulièrement en parallèle avec les compétitions de mémorisation du Coran et des Quarante Hadiths d'Al-Nawawi.

La cérémonie de lancement de la lecture de "Sahih al-Bukhari" et de "Al-Muwatta' de l'Imam Malik" a connu la participation, via visioconférence, du recteur de la Grande mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz, ainsi que de nombreux imams encadrant les activités religieuses à l'étranger, de directeurs de wilaya du secteur, d'étudiants des instituts de formation des imams, et des personnels du Centre culturel islamique, du corps et des cadres du ministère.

S'agissant de la journée d'étude, des interventions ont été présentées portant sur l'attachement des Algériens à ce patrimoine, tant sur le plan de la connaissance que de la transmission, ainsi que sur l'importance de la lecture des livres de la Sunna.