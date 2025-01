Tunisie: Gâchis énormes en temps et en argent dans les deux mercatos - Un marché de transferts à réguler

La surcharge de joueurs dès le démarrage de la saison fait que lors du mercato de l'hiver, les clubs se trouvent devant l'impossibilité de faire d'autres recrutements s'ils ont atteint la limite en été et ne peuvent y procéder qu'au prix de sacrifices financiers parfois exorbitants.

Les deux périodes de transfert et de prêt de joueurs tunisiens et étrangers ont été fixées cette saison par la Fédération tunisienne de football avec accord de la Fifa. La première période, c'est le mercato estival ouvert le 1er juillet et clôturé le 20 septembre. La deuxième, c'est le mercato hivernal qui a débuté le 2 janvier et qui prendra fin le 31 janvier. Durant le mercato d'été, pour les clubs de Ligue 1 et Ligue 2, c'est la ruée vers les joueurs d'âge seniors. Les clubs ont le droit de recruter sous forme de transfert définitif ou de prêt dix (10) joueurs âgés de plus de 21 ans par saison sportive.

Le problème, c'est que cette première opération de renforcement de l'effectif n'est pas bridée et généralement les clubs font le plein et épuisent le quota des 10 joueurs seniors autorisés dès cette première période de l'été. Une surcharge de joueurs dès le démarrage de la saison qui fait que lors du mercato de l'hiver, ces clubs se trouvent devant l'impossibilité de faire d'autres recrutements s'ils ont atteint la limite en été et ne peuvent y procéder qu'au prix de sacrifices financiers parfois exorbitants.

Si l'article 91 du Cahier des charges du football professionnel leur donne la possibilité de transférer, de prêter ou de résilier en hiver le contrat d'un nombre indéterminé parmi les dix recrutés en été, il ne leur accorde qu'un quota maximum de cinq ( 05 ) joueurs à remplacer et les met sous la contrainte et l'obligation de présenter un quitus justifiant la régularisation de la situation financière des joueurs ayant fait l'objet de résiliation de contrat avant qu'il n'arrive à terme. L'épée de Damoclès pour des clubs obligés de libérer quelques places pour pouvoir se débarrasser de ceux qui n'ont pas confirmé leur statut ou ne se sont pas bien intégrés dans le groupe et faire venir d'autres de calibre supérieur dans les compartiments de jeu qui on besoin de renfort.

Les joueurs seront alors poussés vers la sortie et leurs agents ou intermédiaires en profitent pour tirer le maximum en indemnités de «licenciement» et exigent des montants colossaux pour accepter de se résigner au départ. Un énorme gâchis financier dont on ne mesurera les retombées et répercussions qu'en fin de saison lorsqu'on fait le bilan et qu'on regrettera énormément quand l'objectif sportif n'est pas atteint.

Une absence de visibilité

Si les clubs perdent autant d'argent dans des recrutements à l'aveuglette, c'est par leur faute en premier lieu. Pas de commission technique à qui on confie le dossier recrutement. Dans nos clubs, tout le monde ou presque peut proposer le recrutement d'un joueur. C'est la bonne fenêtre pour les agents des joueurs et les intermédiaires pour se faire de l'argent facile sans favoriser l'intérêt du club ou du joueur lui-même. Nos clubs sont encore en retard sur ce qui se fait dans les championnats européens. Avec l'absence d'une plateforme qui leur fera gagner du temps et de l'argent et en visibilité, une sorte de base de données où on trouve toutes les informations nécessaires sur les joueurs, leur valeur marchande, leur passeport, leur parcours sportif, leurs statistiques et leurs salaires dans leurs anciens contrats.

Ça leur éviterait de s'aventurer dans des opérations de recrutement pas très juteuses et pas très fructueuses et ça leur permettrait d'avoir de meilleurs liens avec les agents des joueurs dans les contacts, les négociations et les accords définitifs qui aboutissent à la signature des contrats. Il est grand temps d'y penser et de travailler pour une meilleure régulation du marché des transferts pour éviter tout ce gâchis en temps et en argent qu'on voit actuellement dans les deux mercatos de la saison.