Tunisie: Découvertes archéologiques majeures à Tozeur

Dans le cadre de l'accord de coopération internationale entre l'Institut national du patrimoine et l'Université de Tulsa (États-Unis), visant à étudier l'occupation humaine dans les régions de Chott Jerid et Nefta, dans le gouvernorat de Tozeur, une équipe de chercheurs a mené une mission de terrain exceptionnelle d'une durée de plus de deux semaines (du 12 au 31 décembre 2024).

Cette mission a couvert une vaste zone s'étendant entre Chott Jerid et Chott Gharsa, où plusieurs sites archéologiques et monuments historiques majeurs ont été découverts. De nombreux objets archéologiques ont également été retrouvés, tels que des outils en silex et des fragments de poterie, datant de diverses périodes allant de la préhistoire à l'Antiquité, en passant par l'époque romaine.

Ces découvertes constituent, selon le site internet du ministère des Affaires culturelles, une avancée significative dans la recherche archéologique et historique. Elles offrent un éclairage précieux sur la relation entre l'homme et son environnement désertique, et révèlent les interactions complexes entre l'activité humaine et les changements climatiques au cours des âges.

Par ailleurs, ces découvertes, qui s'étendront progressivement aux régions frontalières avec l'Algérie, viendront enrichir la base de données de la carte nationale des sites archéologiques et monuments historiques. Ce projet renforcera les capacités de recherche et d'enseignement, tout en offrant aux chercheurs, étudiants et passionnés de patrimoine un regard plus approfondi sur la richesse historique et culturelle que recèle la Tunisie.