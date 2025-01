Tunisie: Syrie - Le gouvernement annonce une augmentation de 400 % des salaires des fonctionnaires

Le ministre des Finances syrien, Mohammad Abazid, a annoncé dimanche que le gouvernement augmentera de 400 % les salaires de nombreux fonctionnaires du secteur public le mois prochain, après avoir achevé la réorganisation administrative des ministères pour améliorer l'efficacité et la responsabilité.

L'augmentation des salaires, estimée à 1,65 trillion de livres syriennes (soit environ 127 millions de dollars au taux de change actuel), sera financée par le trésor public, des aides régionales, de nouveaux investissements ainsi que par les efforts visant à lever le gel des actifs syriens à l'étranger.

Le ministre a expliqué à l'agence Reuters que cette mesure constitue "la première étape d'une solution d'urgence pour faire face à la situation économique du pays", ajoutant que les salaires des fonctionnaires du secteur public seront versés cette semaine.

Ces mesures s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie plus large du gouvernement intérimaire syrien visant à stabiliser l'économie du pays, après un conflit et des sanctions qui ont duré près de 13 ans.

Abazid a aussi précisé que le salaire maximum des fonctionnaires est de 25 dollars... Cela démontre que la majorité des travailleurs du secteur public et privé, ou de la population sous le contrôle du régime auparavant, vivaient sous le seuil de pauvreté.

L'augmentation des salaires sera validée après une évaluation approfondie des 1,3 million de fonctionnaires inscrits dans le secteur public, dans le but de supprimer les employés fictifs des listes de paie, ce qui profitera aux fonctionnaires qualifiés et expérimentés, essentiels pour la reconstruction.

"Le montant disponible aujourd'hui à la Banque centrale est suffisant pour la première phase de reconstruction, pour un à trois mois. C'est la période nécessaire à la gestion des opérations", a ajouté le ministre.

" Nous faisons face à des problèmes de liquidités, ce qui est normal après la guerre. Nous avons reçu des promesses d'aides de pays régionaux et arabes, et de nouveaux investissements devraient arriver dans les mois à venir. Cela contribuera à renforcer les finances publiques et nous permettra de

financer cette augmentation des salaires", a-t-il encore précisé.

Il est à noter que le gouvernement prévoit de récupérer jusqu'à 400 millions de dollars des actifs syriens gelés à l'étranger, montant qui pourra être utilisé pour financer les dépenses publiques initiales.

Le gouvernement intérimaire syrien envisage également d'exempter les contribuables, dans la mesure du possible, des amendes et intérêts, et de réformer le système fiscal dans les trois prochains mois, afin de garantir une équité fiscale pour tous. Une première ébauche du nouveau système fiscal devrait être présentée dans les quatre mois à venir.

"Dans les prochains mois, soit dans trois ou quatre mois au maximum, un nouveau système fiscal sera mis en place, assurant une plus grande équité pour tous les contribuables", a conclu Abazid .