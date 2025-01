Tunisie: Tennis - Tour qualificatif de l'Open d'Australie - Les ambitions de Aziz Dougaz

Le Tunisien jouera demain contre le Néerlandais Jesper De Jong, 112e ATP. Tirage pas clément mais notre joueur n'est pas venu pour la figuration.

Il n'y aura pas que Ons Jabeur qui représentera le tennis tunisien à l'Open d'Australie. Il y a aussi Aziz Dougaz qui entre en compétition demain dans le cadre des qualifications avec l'ambition de chercher une place dans le tableau final, ce qui sera une première pour lui après les tentatives non conclues sur les tournois de grand chelem. Trois tours à franchir pour le gaucher tunisien (27 ans) qui aura à défier dès demain le Hollandais Jesper De Jong, 112e classé ATP et 8e tête de série des qualifications à Melbourne. Un tirage pas clément à vrai dire mais cela ne veut rien dire car sur un court, et surtout en qualifications, l'écart au classement ne veut pas dire qu'il y a un insurmontable écart entre les joueurs.

«J'ai envie d'atteindre le tableau final ici à Melbourne et la recette est simple : enchaîner trois victoires. Je me suis bien préparé pour cette saison 2025. Je ne regarde pas trop le nom de l'adversaire, j'essaye de gérer match par match et d'être en pleine concentration. J'essaye surtout de fuir toute pression de résultat et d'être le plus ambitieux possible pour atteindre mon objectif, voire», nous a dit Aziz Dougaz avant de commencer son aventure.

Lors de ses autres participations, quelques détails vers le finish ont empêché Aziz Dougaz d'exaucer son rêve. A lui donc de bien profiter de ses points forts, en premier lieu la puissance de son service et d'être zen dans les moments clefs de ses matches. Ce premier match, pas du tout facile il faut l'avouer, peut être le déclic de cette participation en cas de succès.

Aziz Dougaz reste un joueur qui a désormais une bonne expérience du circuit ATP et des grands tournois après ces années d'exercice. Le 227e ATP a tous les moyens pour aller loin et d'améliorer son rang qui ne va pas, franchement, avec son potentiel.