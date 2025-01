Tunisie: Festival de la Harissa à Nabeul - Dix ans... et toutes ses dents !

Depuis sa première édition en 2015, chaque année, l'énergique ville de Nabeul célèbre la fin de la récolte du piment à travers le festival de la Harissa le dernier week-end d'octobre. Pour la dixième édition, l'Association pour la sauvegarde de la ville de Nabeul (Asvn) a décidé d'organiser cet évènement national durant le dernier week-end des vacances scolaires d'hiver, les 3, 4 et 5 janvier 2025. Gros plan sur un festival pas comme les autres où les papilles vibrent et les pupilles pétillent... au goût de ce condiment piquant !

La Harissa (produit de terroir tunisien inscrit depuis le 1er décembre 2022 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité : une mesure de sauvegarde internationale du patrimoine culturel immatériel (PCI) qui figure dans la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée par l'Unesco en 2003, Ndlr) est le condiment star de Nabeul. Il lui fallait bien un festival ! Et c'est chose faite depuis 2015. Chaque année, le dernier week-end d'octobre, la cité des Potiers célèbre la fin de la récolte des piments ! Durant trois jours, ce rendez-vous à la fois festif, culturel et gourmand réunit des dizaines de milliers de visiteurs venus de toute la Tunisie et des touristes ainsi que des médias nationaux et internationaux pour découvrir la gastronomie, les produits du terroir et les traditions locales.

« Présidentielle du 6 octobre et calendrier des examens scolaires obligent, pour la dixième édition de cet évènement culinaire, les organisateurs ont choisi le dernier week-end des vacances scolaires d'hiver, les 3, 4 et 5 janvier 2025 », explique M. Zouheir Bellamine, présidant de l'Association pour la sauvegarde de la ville de Nabeul (Asvn), évitant aussi la collision avec les activités et les spectacles de la 37e session du festival international Néapolis du théâtre pour enfants de Nabeul (du 22 au 29 décembre 2024) et la tenue des fêtes de fin d'année.

L'un des moments forts du festival est le grand marché installé dans le grand patio de Dar Nabeul (ex-Dar Sidi Ali Azzouz, siège de l'Asvn) où les producteurs locaux exposent et vendent leurs Harissa (traditionnelle ou cuite à la vapeur) et autres produits du terroir capbonnais.

Un public conquis

« C'est vraiment le genre d'ambiance que j'aime ! Cette proximité avec les artisans et les producteurs est un pur bonheur. Ici, on peut non seulement faire ses emplettes avec un excellent rapport qualité/prix, mais aussi faire des rencontres artistiques comme en témoigne l'atelier dédié à la mosaïque sur le thème du piment et de la Harissa et déguster des plats traditionnels et des créations culinaires remettant au goût du jour la Harissa. Je suis conquis !», fait savoir avec enthousiasme l'un des visiteurs, M. Hamadi Snène, artiste plasticien et sculpteur venu tout droit avec son épouse de la cité des Fatimides, Mahdia.

Outre l'ambiance envoûtante et captivante des animations et des spectacles folkloriques, reflétant la culture nabeulienne, durant les deux premiers jours du festival, les visiteurs ont pu déguster des spécialités culinaires locales à base de Harissa concoctées par les adhérentes (gent féminine) de l'Association pour la sauvegarde de la ville de Nabeul (Asvn). Les cuisiniers de l'association « Gastronomie pour tous » sous le pilotage du chef Helmi Gahbiche ont, également, proposé des démonstrations culinaires, montrant comment intégrer la Harissa dans diverses recettes de mets tunisiens revisités, voire réinventés.

« Ce festival est une excellente vitrine pour célébrer non seulement l'inscription de la Harissa sur la Liste représentative du patrimoine immatériel de l'Unesco, mais aussi un moment convivial autour de la bonne chère piquante », déclare chef Gahbiche. « La Harissa est un produit incontournable dans la cuisine tunisienne. C'est non seulement un marqueur identitaire de notre gastronomie, mais aussi un condiment qui offre beaucoup de perspectives pour expérimenter de nouvelles recettes », ajoute-t-il.

Le « marketing digital » et la « chaîne de valeur » au menu

Comme à l'accoutumée, le festival est également rehaussé par des conférences scientifiques sur le « marketing digital », la « chaîne de valeur », le « conditionnement » et surtout les débouchés de l'inscription de la Harissa au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'Unesco, le 1er décembre 2022.

« Pour cette édition, on a voulu se focaliser davantage sur l'accompagnement des artisans comme en témoigne la conférence du Dr Zeineb Kerkeni (professeure à l'Iset-Nabeul), dédiée au "Marketing digital des produits de terroir" ainsi que l'intervention de l'expert auprès du Pampat (Projet d'accès aux marchés des produits agroalimentaires et de terroir) et l'Onudi (Organisation des Nations unies pour le développement industriel), M. Khemaies Nasfi, sur les "exigences de qualité et de sécurité sanitaire des produits alimentaires en Tunisie'' », souligne M. Bellamine.

« Le but de ces conférences est de permettre aux producteurs de la Harissa artisanale de mettre à niveau leurs ateliers de fabrication selon les normes tunisiennes et les standards internationaux tout en peaufinant leurs stratégies de marketing digital afin de booster leurs ventes à l'échelle nationale et pourquoi pas exporter leurs produits », ajoute-t-il.

Enfin, le président de l'Asvn n'exclut pas dans les prochains mois l'organisation de sessions de formation et de « workshops » pour former les artisans et les producteurs qui exposent au festival dans le but d'améliorer la « chaîne de valeur » et le « marketing digital » de leurs TPE (très petites entreprises). Voilà une initiative à saluer et à encourager.