Tunisie: Elokencia - Quand l'intelligence artificielle révolutionne l'efficacité des réunions professionnelles

Les réunions professionnelles, souvent perçues comme improductives et chronophages, représentent chaque année des milliards de dollars en coûts pour les entreprises à travers le monde. Consciente de cette problématique universelle, la startup tunisienne Elokencia a développé une solution innovante, reposant sur l'intelligence artificielle, pour transformer ces moments en véritables leviers de productivité.

Avec une vision claire et un positionnement audacieux, Elokencia se prépare à révolutionner la manière dont les entreprises collaborent et prennent des décisions.

Une problématique mondiale : l'inefficacité des réunions

Les réunions sont devenues une obligation incontournable dans le monde de l'entreprise, mais leur inefficacité coûte cher. À l'échelle mondiale, un employé consacre en moyenne 31 heures par mois à des réunions jugées inutiles, et 54 % des employés quittent une réunion sans savoir quelles actions entreprendre. Aux États-Unis, les entreprises gaspillent chaque année 37 milliards de dollars en réunions mal structurées.

En France, l'impact économique est également considérable : une entreprise moyenne perd près de 132 133 euros par an, soit l'équivalent de trois salaires annuels bruts, à cause de réunions inefficaces. Ces chiffres illustrent l'urgence pour les entreprises de trouver des solutions innovantes afin d'optimiser le temps consacré aux réunions et en maximiser l'impact.

La solution Elokencia : une plateforme SaaS boostée par l'IA

Pour répondre à ce défi, Elokencia a conçu une plateforme SaaS intelligente équipée d'un assistant virtuel alimenté par l'intelligence artificielle. Cette solution transforme l'ensemble du processus de réunion pour en maximiser l'efficacité à chaque étape. Avant la réunion, la plateforme aide à définir des objectifs clairs et à préparer un ordre du jour structuré. Pendant la réunion, elle encadre les discussions pour garantir des échanges productifs et stimule la participation active. Après la réunion, elle assure un suivi automatisé des décisions prises, propose des recommandations concrètes et facilite leur mise en oeuvre.

En complément de ces fonctionnalités, la plateforme offre un tableau de bord analytique enrichi d'une analyse comportementale, permettant aux entreprises de diagnostiquer les points faibles de leurs réunions et d'optimiser continuellement leurs processus collaboratifs.

Basée en Tunisie, Elokencia se concentre particulièrement sur les PME internationales, un marché stratégique en quête de solutions innovantes et abordables. Le lancement commercial est prévu pour juin 2025, et l'ambition d'Elokencia est de devenir un acteur incontournable de la transformation des réunions professionnelles à l'échelle mondiale. Grâce à sa solution, les entreprises pourront non seulement améliorer leur efficacité, mais aussi réduire considérablement leurs coûts tout en optimisant leur gouvernance.

Byrsa Fund I : un partenaire stratégique pour accompagner Elokencia

Pour soutenir son développement, Elokencia a obtenu un financement stratégique du Byrsa Fund I, géré par Dido Capital Partners. Ce fonds, dédié au soutien des startups innovantes en Tunisie, se donne pour mission d'accompagner les entreprises à fort potentiel.

Le soutien du Byrsa Fund I marque une étape décisive pour Elokencia, lui permettant de finaliser sa technologie, de structurer son déploiement à l'international et de se positionner comme un leader dans l'optimisation des réunions professionnelles.

La Presse d'après communiqué