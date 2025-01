Tunisie: Secteur du transport public au pays - Efforts quotidiens pour un meilleur vécu des Tunisiens

Le transport public, en général, et celui terrestre et ferroviaire, en particulier, constitue un secteur vital pour assurer un déroulement normal et fluide de la vie quotidienne des citoyens, appelés à vaquer à leurs occupations de tous les jours.

Ainsi, il ne se passe pas un mois sans que le pouvoir, au plus haut de l'échelle, n'accorde tout l'intérêt requis à ce domaine en prenant les mesures adéquates afin de renforcer l'infrastructure de base, les équipements, les matériels roulants et les compétences humaines pour fournir les améliorations qui s'imposent.

Déjà en octobre 2023, le Président de la République, Kaïs Saïed, s'est déplacé à pied vers la zone de Jebel Jelloud, où il a inspecté la gare et l'état des voies ferrées avant d'effectuer en mars 2024 une visite inopinée au dépôt ferroviaire de Jebel Jelloud ainsi qu'à la station de métro Tunis marine.

Et comme à son habitude, le Chef de l'Etat a saisi cette occasion pour mettre le doigt sur bon nombre de défaillances en déplorant l'acquisition de wagons de métro inadaptés aux stations existantes tel que mentionné dans un communiqué officiel de la présidence de la République tout en évoquant divers cas de corruption affectant ce secteur depuis des décennies, y compris l'installation puis l'abandon de certaines voies du métro léger suite à l'intervention de puissants lobbyistes.

A peine un mois après, plus précisément à la fin du mois de mai de la même année, lors d'une audition accordée à la ministre de l'Equipement et de l'Habitat, le Président de la République, le dossier des infrastructures liées au transport a été passé en revue avec une étude de l'état d'avancement des projets destinés à trouver rapidement des solutions rapides pour l'amélioration des conditions tout en mettant particulièrement l'accent sur la nécessité d'une réparation urgente des rames de métro restées inactives pendant des années à cause du manque de maintenance, ainsi que sur l'impératif d'acquérir de nouveaux bus.

A la fin du mois de juin 2024, le Chef de l'Etat a réitéré ses recommandations en vue de mettre un terme aux souffrances quotidiennes auxquelles sont confrontés les citoyens lors de leurs déplacements quotidiens.

Puis, lors d'une nouvelle rencontre au mois d'août 2024, le Chef de l'État a exprimé la nécessité de réduire, au moins dans un premier temps, les difficultés rencontrées par les citoyens dans leurs déplacements urbains et interurbains en procédant à la reconstruction de ce service public, gravement affecté et réduit à quelques bus, trains et rames de métro insuffisants.

Et pas plus tard qu'à la fin du mois de novembre de l'an dernier, le Président de la République s'est rendu à l'entrepôt de la Société des transports de Tunis (Transtu) à Bab Saâdoun où il a inspecté l'état des bus et fustigé le manque flagrant de moyens de transport avant de souligner la nécessité de rétablir certaines lignes. dans la mesure où l'état de bon nombre de bus est catastrophique.

Enfin, le dernier Conseil ministériel tenu en ce début de 2025 est venu résumer les décisions arrêtées pour renforcer la flotte de transport, en général, et de booster le secteur du transport public terrestre, en particulier, et ce, par le biais de l'acquisition de centaines de bus et de 30 nouvelles rames de métro ainsi que les équipements de maintenance y afférents.

En résumé, tout ceci confirme la nécessité pressante pour une refonte totale du secteur du transport, plus précisément celui urbain et interurbain, dans le Grand Tunis, où il y a un réel besoin d'un renouvellement afin de pallier la réduction du nombre de rames de métro en service et le faible taux de fonctionnement du train de la banlieue nord, sachant que la situation n'est pas plus reluisante dans les autres régions de l'intérieur du pays.

D'où la détermination d'entreprendre une action rapide pour redresser ce secteur, au vu de l'ampleur de l'état actuel défectueux et un appel pressant aux responsables pour mettre les bouchées doubles pour remédier à la situation.