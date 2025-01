Afrique: Le Maroc inaugure une route maritime directe entre Agadir et Dakar

Le Maroc a récemment inauguré une nouvelle route maritime reliant Agadir, sur la côte atlantique, à Dakar, au Sénégal, afin de renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays et au-delà. Ce projet, développé en collaboration avec la société britannique Atlas Marine, vise à améliorer l'efficacité du transport, notamment pour les denrées périssables comme les fruits et légumes.

Cette liaison offre une alternative plus rapide et fiable par rapport aux itinéraires de fret terrestres traditionnels, facilitant les exportations marocaines et favorisant une meilleure connectivité régionale.

Selon le site Atalayar, l'initiative répond à plusieurs défis auxquels sont confrontés les commerçants, en particulier dans le transport terrestre. En effet, les coûts croissants, les problèmes de sécurité et les interruptions imprévues sont des obstacles majeurs pour les exportateurs marocains.

En optant pour une solution maritime, cette route permet non seulement de réduire ces contraintes, mais aussi d'offrir une option plus rentable et durable pour le transport de marchandises sensibles à la température.

Les navires d'Atlas Marine, adaptés au transport de marchandises et de passagers, devraient également améliorer la connectivité entre le Maroc et l'Afrique de l'Ouest, renforçant ainsi les liens commerciaux au sein de la région. Ce projet s'inscrit dans une stratégie plus large du Maroc visant à devenir un acteur central dans le commerce intra-africain et à solidifier sa position comme carrefour stratégique entre l'Afrique et l'Europe.

En diversifiant ses routes commerciales et en réduisant son empreinte carbone, le Maroc cherche à attirer de nouveaux investissements et à consolider son statut de plaque tournante commerciale incontournable sur le continent africain.