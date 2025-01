Tunisie: Séquestré pendant trois jours dans une chambre d'hôtel - Les tribulations de Med Chou dans le pays des kangourous

Mohamed Choukani le célèbre créateur de contenu plus connu sous le nom de « Med Chou » et réputé pour sa célèbre expression « Hello my friend » qu'il balance à chaque tunisien qu'il a l'occasion de croiser au cours de ses nombreux périples à travers le monde, n'est pas prêt d'oublier de sitôt sa malencontreuse mésaventure survenue dans le dernier pays qu'il a eu l'occasion de visiter : l'Australie. Ce jeune vadrouilleur tunisien, passionné d'aventure et de voyage et qui compte des centaines voire des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux a, dès son arrivée, été arrêté et placé en détention provisoire..

A l'aéroport de Darwin où son avion a atterri, le créateur de contenu a été soumis à un interrogatoire de huit heures au motif que son visa d'affaires apposé sur son passeport ne correspond pas aux raisons pour lesquels il est venu en Australie. Malgré ses nombreuses tentatives de convaincre les agents de sûreté aéroportuaires de la véracité des documents présentés, son visa d'affaires a été annulé et le jeune homme a été transféré dans une chambre d'hôtel sans fenêtres où il a été séquestré pendant trois jours sous la surveillance d'agents de sécurité sans qu'on l'informe sur les raisons exactes de sa détention « forcée ».

Après avoir été expulsé du pays des kangourous, le créateur de contenu, qui se trouve actuellement en Arabie Saoudite, ne manquera sûrement pas, dans les jours qui suivent, d'apporter moult détails sur sa récente mésaventure qui interroge sur les aéroports européens où les conditions d'accueil se sont durcies à l'encontre des visiteurs étrangers d'origine arabe de plus en plus victimes de délit de faciès, suite à la hausse des attentats à la voiture bélier perpétrés par des individus radicalisés.

Les vidéos de ses voyages dans lesquelles il apporte des informations intéressantes sur un ton humoristique ont permis à Mohamed Choukani de s'attirer, au cours de ces dernières années, la sympathie de milliers de citoyens qui ont l'occasion de voyager et de découvrir de nombreuses contrées sans bouger de place, à travers le regard de ce sympathique créateur de contenu, passionné d'aventures.