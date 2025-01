Congo-Brazzaville: Echange de voeux du Nouvel An - Le corps diplomatique exhorte à poursuivre la mise en oeuvre du PND 2022-2026

A l'occasion de la nouvelle année 2025, le corps diplomatique accrédité au Congo, conduit par son doyen, René Makongo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République gabonaise, a présenté le 6 janvier ses voeux au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, et à son épouse.

Devant le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, le doyen du corps diplomatique, René Makongo, a rappelé de nombreux événements qui ont marqué l'année 2024 sur le plan national et international. Il a exhorté le gouvernement congolais à poursuivre la mise en oeuvre « accélérée » du Plan national de développement (PND) 2022-2026, « afin de faciliter la promotion de l'entrepreneuriat, notamment des jeunes, et de parachever les réformes engagées pour la modernisation des codes visuels devant contribuer à l'amélioration du climat des affaires ».

En outre, le corps diplomatique a également invité le gouvernement congolais à poursuivre la mise en oeuvre de sa politique de diversification des partenariats « solides et robustes dans les secteurs de développement stratégiques ».

« Celle-ci aura, à coup sûr, un impact positif non seulement sur les différents domaines tels que la santé, l'agriculture, la paix et le développement durable, mais également sur la diversification de l'économie congolaise et, par voie de conséquence, sur sa résilience face aux chocs exogènes pour le bien-être de la population », a déclaré René Makongo.

Par ailleurs, le corps diplomatique a encouragé le président de la République à préserver dans la défense de la cause environnementale, au regard de l'enjeu qu'elle représente pour la survie même de l'espace humaine. De même qu'il a invité le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, à poursuivre « sans discontinuer, la promotion du multilatéralisme, âge de paix et de sécurité collective dans un monde en proie à de multiples crises ».

Parlant des événements qui ont marqué l'année 2024, sur le plan sociétal, le corps diplomatique se réjouit des mesures prises « afin de répondre aux aspirations légitimes des jeunes et des couches les plus vulnérables de la population ».

« Il vous sera gré, à cet égard, d'avoir décrété 2024, année de la jeunesse, et d'avoir adopté un programme d'accélération de la mise en oeuvre du PND 2022-2026, afin notamment de renforcer l'employabilité de cette frange majoritaire de la population », a-t-il précisé.

De même, les diplomates se félicitent de la mise en place et du lancement annoncé de la caisse d'assurance maladie universelle.

Face aux nombreuses crises qui ont secoué le monde en 2024, le corps diplomatique a salué l'implication du président de la République qui, selon lui, « n'a eu de cesse de s'investir sans compter pour donner plus de substance à la nécessité de trouver, à nombre de conflits, des solutions par la voie du dialogue et de la négociation ».

Par la même occasion, le corps diplomatique a salué les réformes entreprises dans le cadre de l'exécution du PND 2022-2026; l'investissement du président de la République dans la résolution des conflits, etc.

« Bien plus et d'un point de vue global, le Congo, par votre voie, a toujours plaidé pour un monde plus juste et équitable qui tienne compte des besoins et de la situation spécifique de pays en développement et des réalités géopolitiques de notre temps », a indiqué le doyen du corps diplomatique, René Makongo.