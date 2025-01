Sénégal: Rémunération des travailleurs - L'Ansd note une hausse de 8,0% au 3e trimestre 2024

Dans une enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail (Eerh), l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) note une augmentation de la rémunération des travailleurs.

«Au troisième trimestre 2024, la masse salariale dans le secteur moderne s'établit à 377,8 milliards de FCfa contre 349,8 milliards de FCFA un an plus tôt, soit une hausse de 8,0%. Cet accroissement fait suite à l'augmentation de la masse salariale dans les secteurs de construction (+36,3%), de l'industrie (+14,3%), du commerce (+8,4%) et des services (+1,0%) », informe l'Ansd dans le rapport.

Dans le secteur des services, l'augmentation de la masse salariale est liée principalement à celle des activités de services de soutien et de bureau (+13,6%) et du transport et entreposage de (+12,8%). Cette bonne performance est amoindrie par la baisse des rémunérations particulièrement dans les activités immobilières (-14,0%), la santé (-8,4%), l'enseignement (-5,8%) et les activités financières et d'assurances (-4,8%).

Dans l'industrie, explique l'Ansd, le relèvement de la masse salariale est consécutif à sa hausse dans les sous-secteurs des industries extractives (+39,3%), des activités de fabrication (+11,1%) et de « production et distribution d'électricité et gaz » (+6,7%).

Parallèlement, à la distribution des effectifs, une grande partie (92,1%) des salaires versés au troisième trimestre 2024 par le secteur moderne est destinée aux permanents. Par ailleurs, selon la branche d'activité, une distribution similaire est observée au troisième trimestre 2024 pour la totalité des branches d'activités de l'industrie, de la construction, du commerce et des services.

Toutefois, une part assez considérable des rémunérations dans l'enseignement (25,8%), dans la construction (25,2%) et dans les soutiens de bureau (24,6%) est versée au personnel non permanent.

La répartition de la masse salariale des employés permanents suivant la catégorie socioprofessionnelle, au troisième trimestre 2024, fait ressortir des disparités dans la distribution. En effet, 42,1% de la rémunération est versée à 14,2% des effectifs permanents. En particulier, les cadres supérieurs et les techniciens supérieurs qui représentent, respectivement, 7,2% et 7,0% des effectifs permanents ont perçu, dans cet ordre, 26,3% et 15,8% de la rémunération globale des permanents.

En revanche, les ouvriers qui représentent 48,6% des effectifs permanents au troisième trimestre 2024 ont reçu 22,1% de la masse salariale sur la même période.

Quant aux techniciens et agents de maîtrise (37,2% des effectifs), ils ont perçu 35,8% de la rémunération.