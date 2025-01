Ile Maurice: Camp d'entraînement - Cinq lutteuses en Inde pour un stage de haut niveau

Une délégation mauricienne composée de cinq lutteuses prendra part à un camp d'entraînement de haut niveau du 15 au 30 janvier 2025. Cette sortie vise à aider ces athlètes à monter encore de niveau dans l'optique des prochaines sorties sur la scène internationale. C'est l'Inspire Institute of Sport (IIS), basé en Inde, qui accueillera les représentantes du quadricolore, à savoir Solène Marie, Alexianne Bugwondeen, Vihanshy Kanapetradu, Sephora Aza et Céleste Vilbrun. Cette dernière sera la team leader également.

Cette initiative porte le seau de United World Wrestling (UWW). Elle est destinée aux femmes uniquement et offre une occasion aux lutteurs de s'entraîner avec des équipements de classe mondiale, d'échanger des connaissances et d'améliorer leurs compétences sous la direction d'entraîneurs expérimentés et d'experts.

Le camp d'entraînement comporte - ra trois phases à savoir des échanges avec des athlètes et des entraîneurs d'élite, des séances sur les techniques avancées, la stratégie et la condition physique et des ateliers ciblés sur la prévention des blessures, la nutrition et la récupération. Selon l'UWW, ce programme intitulé UWW Training Camp for Women Wrestlers servira de plateforme pour la croissance personnelle et professionnelle dans la lutte féminine, offrant au passage une exposition précieuse et favorisant la collaboration internationale.

Cette invitation est évidemment bien accueillie par le giron local. Avec notamment les Jeux de la CJSOI qui approchent, ce stage s'inscrira dans la préparation des lutteuses notamment. Les championnats d'Afrique sont également dans le viseur. Cette compétition aura lieu du 29 avril au 4 mai au Maroc. « Je remercie l'UWW et Deqa Niamkey, la directrice du Développement, pour cette initiative qui a donné aux petits pays l'opportunité de prendre part à un stage de haut niveau pour la progression de la lutte féminine dans le monde. Cette formation sera bénéfique pour la lutte mauricienne en vue des Jeux de la CJSOI U17 et des championnats d'Afrique», explique Richar Papie, président de la Fédération mauricienne de lutte (FML).

L'Inspire Institute of Sport (IIS) est le premier centre d'entraînement de haut niveau financé par des fonds privés en Inde, formant de jeunes athlètes talentueux dans cinq disciplines olympiques : lutte, boxe, judo, athlétisme et natation. S'étendant sur 42 hectares à Vijayanagar, au Karnataka, l'IIS est une initiative unique dirigée par le groupe JSW. Elle regroupe 23 donateurs d'entreprises qui financent collectivement les opérations de l'institut par le biais de financements de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Les participantes

Solène Marie (50kg)

Alexianne Bugwondeen (48kg)

Vihanshy Kanapetradu (62kg)

Sephora Aza (72kg)

Céleste Vilbrun (76kg)