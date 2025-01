Ile Maurice: Le bureau de la sécurité sociale croule sous les dossiers et les défis

● Cinq minutes de consultation devant le «Medical Board» pour les patients malades

● Aucun interprète en langue des signes

● 13 employés pour 325 000 bénéficiaires contre 18-20 pour 100 000 pensionnés en 1995

Le ministre de la Sécurité sociale, Ashok Subron, accompagné du junior minister, Kugan Parapen, a effectué une visite surprise au bureau de la Sécurité sociale de Rose-Hill, hier, lundi 6 janvier, afin de constater de visu les difficultés rencontrées par des citoyens et d'identifier des pistes pour améliorer le système.

Lors de cette visite, il a été constaté que les toilettes publiques étaient hors service. Le ministre a également interrogé les membres du personnel sur leur charge de travail concernant le traitement des paiements des pensions. Un problème majeur identifié est l'absence de formation pour les nouveaux fonctionnaires, ce qui entraîne une communication erronée des informations au public.

Les employés du bureau de la Sécurité sociale de Rose-Hill ont signalé un problème de sous-effectif qui affecte la qualité des services offerts. Selon eux, il devrait y avoir cinq Social Security Officers (SSO) en poste, mais cela n'est pas respecté. Ils ont également mentionné un manque de fournitures de bureau et d'équipements essentiels. Un membre du personnel a rappelé qu'en 1995 alors qu'il travaillait à Rose-Hill, environ 100 000 bénéficiaires de pensions étaient pris en charge par 18 à 20 membres du personnel. Aujourd'hui, ce nombre a triplé, atteignant près de 325 000 bénéficiaires, contre seulement 13 employés.

Du côté de l'archivage, la situation est également préoccupante. Le local où sont conservés les dossiers importants et confidentiels est saturé, avec près d'un million de dossiers stockés. Il manque également des étagères pour ranger les nouveaux dossiers. Concernant les patients malades qui passent devant le Medical Board, le ministre a souligné qu'ils ne disposent que de cinq minutes pour une consultation, ce qui est insuffisant. De plus, aucun interprète en langue des signes n'est disponible pour les personnes sourdes et muettes.

(Presqu'un million de dossiers y est entreposé.)

Ashok Subron a déclaré que c'est un ministère qui porte beaucoup de responsabilités. De plus, le ministre s'est dit choqué que l'ancien gouvernement ait utilisé les fonds de la Mauritius Investment Corporation à l'égard des entreprises privées au lieu de se concentrer sur ce ministère.

«Il faut une réorganisation complète dans ce secteur et une grande réforme est nécessaire au sein du ministère de la Sécurité sociale. Le bureau de Rose-Hill a besoin d'un changement rapide. Je demande aux Mauriciens de nous soutenir. Nous allons travailler en consultation avec la population.»

Il a également ajouté que le système actuel de sécurité sociale, hérité de l'époque coloniale, doit évoluer. «La sécurité sociale doit être basée sur les droits, la dignité et l'humanisme. Il faut agir maintenant, car le peuple nous a élus.»

Dans un autre bureau à Rose-Hill, où travaillent trois employés, le ministre a constaté que la sortie de secours est trop petite, ce qui met ces employés en danger en cas d'incendie. Bien qu'un Fire Certificate ait été délivré, affirmant que tout est en règle, une enquête sera menée sur ce problème, a assuré Ashok Subron.

Pour sa part, Kugan Parapen a expliqué que plusieurs demandes avaient été reçues de la part du personnel et du public pour une visite du lieu. «Nous avons constaté que le personnel a été abandonné en raison d'une mauvaise gestion sous l'ancien régime. L'accès à l'information est obsolète. Il faut mettre en place des mesures rapides pour faciliter le travail des employés. Cette visite a été révélatrice et nous a aidés à identifier la source des problèmes. Il y a un sérieux problème d'efficacité et d'humanisme.»