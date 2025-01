Ile Maurice: Selvina Chadien-Sungeelee devient responsable de la rédaction

L'annonce a été faite dans une correspondance, datée du 6 janvier, adressée aux membres concernés de la station nationale de radio et de télévision. Cette lettre, signée par le directeur général, Alain Gordon-Gentil, indique que l'affectation de Selvina Chadien-Sungeelee (photo) comme responsable du département News de la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC), prend effet immédiatement.

Dans ses nouvelles fonctions, Selvina Chadien-Sungeelee sera chargée de toutes les responsabilités éditoriales et opérationnelles de ce département.

Alain Gordon-Gentil a salué les compétences et le dévouement de la nouvelle responsable dans ses précédentes fonctions, exprimant sa confiance en ses capacités. «Mrs Chadien-Sungeelee has proven her capabilities and dedication in her previous roles, and I have full confidence in her ability to manage and lead the team in this new capacity...», écrit-il dans la correspondance officielle.