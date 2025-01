Afrique: Discours du représentant du Soudan devant la session du Conseil de sécurité concernant le rapport de la Classification Intérimaire Intégrée pour la sécurité alimentaire (CII)

New York — Le représentant du Soudan auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Al-Harith Idris, a réfuté avant la session de lundi du Conseil de sécurité le rapport de la Classification intermédiaire intégrée de la sécurité alimentaire (IPC) publié le 24 décembre 2024, couvrant la période entre Octobre 2024 et mai 2025, qui prévoit l'émergence de la famine dans cinq régions du Soudan.

Il a déclaré que les conclusions du rapport et la méthodologie suivie étaient entachées de nombreuses lacunes méthodologiques, notant que le comité est de nature volontaire et qu'il aide les gouvernements, les agences des Nations Unies et d'autres à analyser et à lutter contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition.

Al-Harith a souligné qu'il existe des exigences internationales et des normes techniques approuvées pour déclarer une famine dans n'importe quel pays ou région, ce qui consiste à mener des enquêtes techniques conjointes complètes pour déterminer la situation alimentaire et nutritionnelle selon les indicateurs de la classification intérimaire de la sécurité alimentaire. selon le système (ascendant), c'est-à-dire à partir du niveau des villages, des unités administratives et des localités de l'État puis du niveau national.

Ces exigences incluent également la disponibilité des résultats d'une enquête confirmant que 20% de la population du pays concerné se trouve dans la cinquième étape de la classification provisoire de la sécurité alimentaire, qui est la pire étape et résulte du manque de disponibilité alimentaire, de l'impossibilité d'accéder alimentaire, et l'incapacité d'utiliser la nourriture, selon des formes techniques spécifiques, ainsi que confirmer que 30% des enfants souffrent de malnutrition aiguë, y compris les enfants de moins de cinq ans, outre l'adoption par le gouvernement d'un rapport conjoint avec les organisations participantes dans les enquêtes de classification provisoire de la sécurité alimentaire au cours d'une année spécifique. Le rapport doit réunir ce que l'on appelle (le consensus technique) pour prendre la décision de déclarer une famine dans un pays, et cela n'a pas été le cas.

Al-Harith a réitéré l'accent mis par le gouvernement soudanais sur le fait que la principale cause de la crise humanitaire, y compris l'impact négatif sur la sécurité alimentaire, réside dans les violations flagrantes et systématiques commises par la milice rebelle -Forces de Soutien Rapide (FSR), qui ont provoqué le déplacement des agriculteurs et la destruction délibérée des installations et infrastructures agricoles. En plus d'entraver et de détourner l'aide humanitaire dirigée vers la population touchée par la milice et de mener des attaques ciblant les travailleurs humanitaires et les convois logistiques, ce qui a conduit à saper les efforts de secours et à empêcher leur accès aux zones sous le contrôle de la milice.

Le Représentant permanent du Soudan a souligné que les milices imposaient des tactiques de siège et utilisaient la famine comme outil de guerre, en plus de piller les stocks alimentaires et de provoquer une hausse des prix. Ils ont détaillé la destruction d'infrastructures vitales, notamment des routes, des marchés, des réseaux d'eau et d'électricité, perturbant encore davantage les chaînes d'approvisionnement alimentaire.

Al-Harith a expliqué : « D'après le rapport, 11,5 millions de personnes déplacées vivent dans des écoles et empêchent les enfants d'ouvrir des écoles. » Il a ajouté : « Si cela est vrai, pourquoi les organisations affiliées au Comité contre la famine ne leur ont-elles pas fourni de nourriture. » aucun soutien humanitaire significatif alors qu'ils étaient déplacés dans des États sûrs ? Aucun camp n'a été établi pour eux et les Nations Unies n'ont-elles pas installé des tentes pour eux, comme c'est le cas dans la plupart des pays ? Au lieu de perdre du temps à débattre sur la nécessité de déclarer ou non la famine ?

Le représentant permanent du Soudan auprès des Nations Unies, Al-Harith Idris, a appelé à des mesures immédiates et urgentes visant à donner la priorité à la fourniture de nourriture et de médicaments, ainsi qu'à d'autres aides humanitaires nécessaires pendant la période de guerre, et à garantir son accès aux résidents des zones touchées par la guerre d'agression. Le gouvernement du Soudan a ouvert tous les points de passage, ainsi que de fournir un soutien financier et matériel aux agriculteurs et aux organisations caritatives qualifiées et assurer le succès maximum des saisons agricoles actuelles et futures en fournissant le soutien nécessaire et la sécurisation de couloirs sûrs pour l'introduction des intrants agricoles dans les zones sous le contrôle de la milice.

Il a souligné la nécessité de fournir une assistance technique aux petits agriculteurs, de sécuriser les opérations de récolte, d'aider à commercialiser les cultures et d'imposer des sanctions dissuasives aux milices qui les brûlent.