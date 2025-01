Maroc: France - Lancement du programme de formation 'Video Game Creator' au profit de 40 jeunes marocains

Salé — Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a lancé, lundi à l'Université internationale de Rabat (UIR), le programme de formation "Video Game Creator" dédié aux métiers de développement des jeux vidéos, qui profitera à 40 jeunes marocains.

Organisé en collaboration avec l'ambassade de France au Maroc, ce programme s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la Déclaration d'intention signée entre les deux pays en octobre dernier, sous l'égide de SM le Roi Mohammed VI et du Président français Emmanuel Macron, pour le soutien et la structuration de l'écosystème de l'industrie culturelle et créative du jeu vidéo.

La formation, qui s'étale sur neuf mois (6 janvier- 3 octobre 2025), vise à renforcer les compétences professionnelles et managériales des jeunes marocains afin de favoriser le développement de l'industrie du gaming au Maroc et de consolider le positionnement du Royaume comme acteur clé en la matière.

A cette occasion, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a estimé que Video Game Creator "illustre tout le potentiel qu'offrent les collaborations de prestige entre partenaires institutionnels et académiques des deux rives de la Méditerranée", ajoutant que ce programme "est destiné à devenir un modèle de ce qu'une coopération euro-africaine peut produire comme excellence".

Mettant en avant l'importance du secteur du gaming et les perspectives qu'il offre en termes d'employabilité, avec des emplois qualifiés et à haute valeur ajoutée, M. Bensaid a relevé qu'avec un programme de qualité comme Video Game Creator, "on peut espérer renverser les flux de la fuite des cerveaux, car le gaming est un art de raconter, et il puise dans nos cultures, nos imaginaires, nos mémoires".

"Nous sommes aujourd'hui en mesure de produire une industrie culturelle et créative africaine de qualité, qui puisse se mesurer avec confiance au marché mondial et exporter à son tour son excellence", a-t-il soutenu.

De son côté, Agnès Humruzian, conseillère de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France au Maroc, a indiqué que le programme est le fruit d'une coopération de plusieurs mois avec le ministère, l'UIR et l'école française ISART Digital spécialisée dans l'industrie des jeux vidéo.

La France et le Maroc sont convaincus des grandes possibilités offertes par le gaming en tant que secteur situé à l'intersection des enjeux technologiques et créatifs, des enjeux de diversité culturelle à l'échelle internationale et des enjeux d'employabilité des jeunes, a souligné Mme Humruzian, également directrice de l'Institut français du Maroc, dans une allocution à cette occasion.

L'industrie culturelle en France comme au Maroc, a-t-elle dit, est à la fois attractive et favorable à la création d'opportunités d'emploi et à l'innovation, d'où la place centrale qu'elle occupe dans le partenariat culturel entre les deux pays qui englobe les aspects de la formation et de l'incubation des startups.

Dans le même ordre d'idées, Karin Houpillart, co-fondatrice et co-directrice de l'école ISART, a affirmé que le Royaume à la faveur de ses talents prometteurs et de sa richesse culturelle, historique et artistique exceptionnelle, dispose d'une "opportunité unique de devenir un acteur clé de l'industrie du jeu vidéo, non seulement à l'échelle africaine, mais également sur la scène internationale".

Cette formation s'inscrit dans un projet de plus grande envergure avec un écosystème structuré et pérenne, capable d'attirer des studios du monde entier ainsi que des investisseurs et de générer de nouvelles opportunités professionnelles et économiques pour les talents marocains, a-t-elle expliqué.

Le Video Game Creator Program est réalisé en partenariat avec trois institutions, à savoir "ISART DIGITAL", la deuxième meilleure école de développement de jeux électroniques au monde, chargée de la formation avec son équipe académique, l'UIR qui accueille le cycle de formation, et l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel et du cinéma, qui procurera les moyens logistiques nécessaires.

Dans le but de réduire les disparités sociales et territoriales, les jeunes marocains bénéficieront d'une prise en charge complète des frais de scolarité, habituellement très élevés pour ce genre de formation, grâce aux partenaires, et se verront offrir des opportunités d'emploi et des solutions d'hébergement.