Maroc: Béni Mellal - L'INDH promeut la pratique sportive auprès des jeunes élèves

Béni Mellal — L'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) poursuit son engagement en faveur du développement des jeunes générations à Béni Mellal, en promouvant la pratique sportive auprès des élèves des établissements primaires en vue de favoriser leur épanouissement tant sur le plan physique que social.

Dans ce sillage, l'INDH et ses partenaires clés dans le domaine du sport et de l'éducation poursuit la mise en oeuvre du Programme "génération sportive" en vue d'offrir aux enfants de la province de Béni Mellal un accès privilégié à une éducation de qualité via le sport avec un double objectif : préserver la santé des jeunes générations tout en les incitant à adopter un mode de vie actif et sain.

Mis en oeuvre en partenariat avec Tibu Africa, ce programme d'épanouissement et d'animation sportive s'inscrit dans le cadre de l'activation de l'accord de partenariat conclu entre l'INDH, l'AREF et l'Association Tibu Africa visant à permettre aux élèves d'écoles situées dans les zones urbaines et rurales de bénéficier d'une panoplie d'activités proposées dans le cadre de ce programme.

Ce programme inclut une variété de sports et d'activités physiques adaptées aux besoins et aux capacités des élèves comprenant entre autres des activités physiques de base dont la course et les sports collectifs tels que le football, le basketball, ou le volleyball, favorisant l'esprit d'équipe, la coopération et le travail collectif.

Cette initiative qui s'insère dans le cadre du Programme Impulsion du Capital humain des générations montantes de la 3ème phase de l'INDH propose aux bénéficiaires d'autres activités individuelles favorisant l'amélioration de la discipline personnelle, la concentration et la gestion de l'effort.

Des séances de sensibilisation à la santé et au bien-être intégrant conseils et orientations sur la nutrition, l'hygiène de vie et les bienfaits de l'exercice physique sont également dispensées aux enfants.

Dans une déclaration à la MAP, Amal Massadi, de la Division Action Sociale de Béni Mellal, a souligné que cette initiative s'inscrit dans le cadre du 4è programme Impulsion du Capital Humain des Générations Montantes de la 3e phase de l'INDH, précisant que ce projet a nécessité un financement de 700 mille DH en 2023 et de 1 millions de DH au titre de l'année 2024.

Ce programme, fruit d'un partenariat entre l'AREF, l'INDH et Tibu Africa témoigne de l'engagement des partenaires à améliorer les conditions d'enseignement et à renforcer la santé et le bien-être des élèves, notamment dans les zones les plus vulnérables.

Pour sa part, le directeur régional des programmes Tibu Africa à Béni Mellal-Khénifra, Youssef El Barhoumi a fait savoir que cette initiative couvre actuellement 200 écoles dans l'ensemble du Royaume, notant que ce programme touche au niveau de la région Béni Mellal-Khénifra environ 15.000 élèves répartis sur 28 écoles, tant dans les zones urbaines que rurales.

L'objectif de ce programme est de doter toutes les écoles ciblées d'un animateur sportif et de santé, a-t-il fait remarquer relevant que le programme "Génération sportive" se veut une action pour lutter contre la déperdition scolaire, en encourageant la pratique d'activités physiques et en sensibilisant les élèves à des comportements de santé positifs.

Ce programme vise également à favoriser l'épanouissement des jeunes à travers la pratique sportive et à créer un environnement plus propice à la réussite scolaire conformément à la philosophie et à l'esprit de l'INDH.