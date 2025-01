Maroc: Le programme national de lutte contre le tabac ne cesse de se renforcer (M. Tahraoui)

Rabat — Le Programme national de lutte contre le tabac ne cesse de se renforcer et de se restructurer, notamment depuis le lancement du plan national de prévention et de contrôle du cancer 2010-2019, qui place la lutte contre le tabagisme en tête de ses priorités, a souligné, lundi à la chambre des représentants, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tahraoui.

En réponse à une question du groupe constitutionnel démocratique et social, le ministre a relevé que le deuxième plan de prévention et de contrôle du cancer 2020-2029 prévoit quatre mesures pour compléter et consolider les acquis réalisés au cours des dernières années, notant que la stratégie nationale multisectorielle de prévention et de contrôle des maladies non transmissibles 2019-2029 a fixé parmi ses objectifs de limiter la consommation de tabac chez les populations âgées de plus de 15 ans à environ 20 % d'ici 2029.

La stratégie du ministère, a-t-il poursuivi, repose principalement sur le renforcement de la prise de conscience et la sensibilisation aux effets néfastes du tabagisme, notamment à travers la mise en oeuvre d'un plan national de communication et l'organisation de campagnes sur le tabagisme au profit de tous les citoyens, en plus de célébrer chaque année, à l'instar des autres pays du globe, la journée mondiale sans tabac, par la tenue de séminaires et sessions de travail sur les dangers du tabac, les méthodes de sevrage et la diffusion de messages audiovisuels sur ses effets nocifs.

Selon des données présentées par le ministre, le tabagisme est à l'origine de 8% des décès au Maroc, 75% des décès dus au cancer des poumons et de 10% des décès liés aux pathologies du système respiratoire.

Sur la base des résultats d'une évaluation réalisée par le ministère de la Santé et de la Protection sociale sur l'impact épidémiologique et économique du tabagisme au Maroc au titre de l'année 2021, le ministre a fait savoir qu'en 2019, le tabac a été responsable de 74.000 cas de maladies cardiovasculaires et 4.227 nouveaux cas annuels de cancer des poumons, alors que le nombre de décès prématurés liés au tabac a atteint 12.800 cas.

Cette évaluation a également révélé que le coût économique annuel du tabac au Maroc dépasse les cinq milliards de dirhams et représente 8,5% du total des dépenses médicales, 0,45% du produit intérieur brut (PIB), répartis entre les coûts médicaux directs (60,9%), les coûts causées par les décès (33%) et la perte de la productivité due à la maladie (6,1%).

Le responsable gouvernemental a assuré que le tabagisme constitue un véritable danger pour la santé, soulignant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que le tabagisme fait partie des causes de mortalité évitables, qui provoque le décès de près de 8 millions de personnes chaque année à travers le monde.