Afrique: Le continent aura l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde en 2025

Selon le Fonds monétaire international (FMI), neuf des vingt économies qui connaîtront la croissance la plus rapide au monde en 2025 se trouveront en Afrique. Cette performance impressionnante met en évidence les divergences croissantes au sein du continent entre les nations riches en ressources et celles qui dépendent moins des exportations de matières premières.

Des pays comme le Rwanda, l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire et la Tanzanie, où la croissance devrait dépasser les 6 %, ont connu une expansion économique régulière en se concentrant sur les secteurs de l'agriculture, de l'industrie manufacturière, des services et de la technologie.

En revanche, les économies à forte intensité de ressources, dont le Nigeria, l'Angola et l'Afrique du Sud, ont vu leur PIB par habitant stagner ou diminuer au cours de la dernière décennie en raison de la volatilité des prix des matières premières et d'une diversification limitée. Les neuf économies sont le Sud-Soudan, la Libye, le Sénégal, le Soudan, l'Ouganda, le Niger, la Zambie, la République du Bénin et le Rwanda.

Points clés à retenir

Le succès des pays qui n'utilisent pas de ressources naturelles souligne l'importance de trouver d'autres moteurs de croissance. Sans le soutien des prix élevés du pétrole ou des minerais, ces pays ont investi dans les infrastructures, l'éducation et le développement du secteur privé, ce qui a rendu leurs économies plus résistantes aux chocs extérieurs. Par exemple, le Rwanda a mis l'accent sur la gouvernance et les services basés sur la technologie, l'Éthiopie a mis en place des projets d'infrastructure à grande échelle et la Côte d'Ivoire s'est diversifiée dans l'agro-industrie, ce qui a permis à ces pays de se démarquer.