Angola: La Place Docteur António Agostinho Neto devient un « site d'intérêt historique »

Huambo — La Place Docteur António Agostinho Neto, dans la ville de Huambo, dans le plateau central d'Angola, est devenue un « site d'intérêt historique », après avoir été sélectionnée par le Ministère de la Culture.

La cérémonie officielle aura lieu mercredi à l'occasion du 8 janvier, Journée nationale de la culture, avec le dévoilement de la plaque commémorative classant ce site comme patrimoine culturel national.

Le choix du classement de la Place Docteur António Agostinho Neto, un espace où convergent les principaux axes de la ville, qui captive la mémoire des habitants et des touristes, est motivé par son importance sociale, spirituelle, économique et scientifique, outre les valeurs historiques et autres aspects.

Construit au XXe siècle, la place offre une dimension de développement culturel, économique et social puisque située dans le centre de la ville, entourés des bâtiments érigés dans un style architectural multinational dans le contexte urbain local et invite les gens à passer des moments de convivialité, à pratiquer des sports et des activités de loisirs en plein air, comme le décrit son catalogue.

Le site a été construit entre 1935 et 1940, à l'époque comme place du Docteur Manuel de Arriaga, qui abritait la statue monumentale de Norton de Matos, fondateur de la ville de Huambo, ainsi que ses quatre vertus : prudence, sagesse, tempérance et justice.

Entre 1975 et 1976, après la proclamation de l'indépendance nationale, il a été rebaptisé Place du 11 de Novembre.

Partiellement détruite pendant le conflit armé (1993-2002), il a été reconstruit en 2006, année où le site a été rebaptisé Place Docteur António Agostinho Neto, avec la construction, sur le lieu d'un monument en bronze en l'honneur du premier président de l'Angola.

La place Docteur António Agostinho Neto est entourée d'un environnement naturel et présente une zone paysagère spéciale, offrant un espace agréable pour la contemplation, la lecture, les conversations entre amis ou le repos. Elle est en général considérée comme la plus grande place d'Angola.

Avec ce classement, la province de Huambo, avec 123 monuments historiques répertoriés, compte désormais huit « sites d'intérêt historique », à savoir Ombala do Huambo, Forte de Kissala, la Station Archéologique de Fety, dans la municipalité de Huambo, les Pierres de Kandumbo (Chicala -Cholohanga), les peintures rupestres des pierres de Kaniñguili (Mungo) et la Mission évangélique de Dondi (Cachiungo).

