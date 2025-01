Cote d'Ivoire: BRVM - Le titre Solibra Côte d'Ivoire réalise la meilleure performance du marché des actions ce lundi 6 janvier 2025.

Au terme de la morosité de la séance de cotation de ce lundi 6 janvier 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre Solibra (Société de Limonaderies et de boissons rafraichissantes d'Afrique) Côte d'Ivoire a réalisé la meilleure performance du marché des actions avec une hausse de son cours de 7,34%.

Le cours de cette valeur est passé de 12 950 FCFA le vendredi 3 janvier 2025 à 13 900 FCFA ce lundi 6 janvier 2025, soit une augmentation de 950 FCFA. Du coup, Solibra Côte d'Ivoire occupé ta tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours devant les titres Palm Côte d'Ivoire (plus 5,51% à 5 265 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 5,29% à 1 095 FCFA), Africa Global Logistics Côte d'Ivoire (plus 2,69% à 1 335 FCFA) et Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 2,67% à 770 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,37% à 440 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 6,52% à 2 150 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (moins 6,08% à 4 015 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 4,00% à 720 FCFA) et CFAO Côte d'ivoire (moins 1,60% à 615 FCFA).

Les activités du marché sont toutes en baisse.C'est ainsi que la valeur totale des transactions s'est établie à 223,875 millions FCFA contre 279,073 millions FCFA la veille.

quant à la capitalisation du marché des actions, elle est aussi en baisse de 2,991 milliards, en passant de 10 074,487 milliards FCFA la veille à 10 071,496 milliards FCFA ce lundi 6 janvier 2025.

Celle du marché des obligations enregistre aussi dans la même dynamique, avec une baisse de 6,179 milliards, se situant à 10 500,160 milliards FCFA contre 10 506,339 milliards FCFA le vendredi 3 janvier 2025.

L'indice BRVM Composite a régressé de 0,03% à 275,83 points contre 275,91 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30, enregistre une baisse de 0,02% à 138,54 points contre 138,57 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a enregistré une baisse 0,22% à 114,05 points contre 114,30 points la veille.