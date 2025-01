Burkina Faso: Ministère en charge de l'environnement - L'immatriculation de 20 forêts classées prévue en 2025

Le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement a sacrifié à la traditionnelle montée des couleurs, lundi 6 janvier 2025, à Ouagadougou. A l'occasion, le département a dévoilé les actions majeures pour 2025 et a remis des attestations de reconnaissance à 39 agents retraités ainsi que des lettres de félicitation à 105 meilleurs agents.

Chaque premier lundi du mois, la montée des couleurs est de coutume au sein des institutions et services publics au Burkina Faso. Le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement a mis à profit cet évènement pour présenter les actions menées au cours de l'année 2024 et les perspectives pour 2025. Selon le ministre en charge de l'environnement, Roger Baro, en termes de perspectives pour 2025, son département entend poursuivre la mise en oeuvre du plan d'actions pour l'apurement des forêts, l'accès à l'eau et à l'assainissement et l'aménagement paysager » dénommé « Opération 4A ».

A terme, a poursuivi M. Baro, il est attendu l'immatriculation de 20 forêts classées, le renforcement des capacités stratégiques et opérationnelles des eaux et forêts etc. Il a annoncé la poursuite de la mise en place de 19 unités combattantes et de quatre groupements d'unités combattantes en vue d'accentuer les efforts de lutte contre le terrorisme et de sécurisation des massifs forestiers. Il a également évoqué l'adoption et la mise en oeuvre de l'initiative « La bataille de l'eau » dans le but de couvrir durablement les besoins en eau des populations sur tout le territoire et soutenir la réinstallation et le relèvement des personnes déplacées internes dans leurs localités d'origine.

Il a souligné qu'à ce niveau, il est attendu l'amélioration du service d'eau potable pour 5 800 000 personnes. Le chef du département en charge de l'environnement a en outre mentionné la mise en place de 45 bosquets à base d'espèces de plantes à vertu médicinale...

Roger Baro a également souligné quelques acquis majeurs au 31 décembre 2024. Dans le domaine de l'environnement, il y a le recrutement de 975 agents des Eaux et forêts et de 300 agents dans les rangs des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) pour

renforcer l'effectif du corps paramilitaire des Eaux et forêts dans le cadre de la reconquête du territoire et de la sécurisation des aires protégées. Il a évoqué la réarticulation du corps des Eaux et forêts en unités combattantes suite à la dissolution de l'unité spéciale, l'adoption du décret sur la police environnementale, l'adoption de la loi portant emballages et sachets plastiques.

Près de 9 millions de plants mis en terre

M. Baro a aussi mentionné la production de 11 720 250 plants et la mise en terre de 8 922 000 autres, la tenue de la 6e Conférence nationale du développement durable et la participation aux 3 COP (changements climatiques, biodiversité et désertification) ... Quant aux secteurs de l'eau et de l'assainissement, entres autres résultats, le ministre en charge de l'eau a relevé la réalisation de 846 forages équipés de pompes à motricité humaine et la réhabilitation de 260, la réalisation de 258 postes d'eau autonomes, de 94 nouvelles Adductions d'eau potable simplifiées (AEPS), de 20 229 branchements particuliers, de 501 bornes fontaines et de 42 forages à gros débit.

Il a aussi cité la réalisation de 28 277 latrines familiales et de 1120 latrines institutionnelles et publiques ; l'achèvement des travaux de construction du barrage de Dawélgué ; l'achèvement des travaux de confortation du barrage de Toécé ; l'entretien de 30 barrages ; la protection de berges de 15 barrages/retenues d'eau. « Les premiers chiffres du bilan du contrat d'objectifs au 31 décembre 2024 est de 85,47% », a affirmé le ministre. Pour lui, ce taux est légèrement au-dessus de celui de l'année passée qui se situait à 84,97%. De ce fait, il a remercié ses collaborateurs pour ces résultats enregistrés et les a invités à poursuivre davantage dans cette dynamique.

La cérémonie a été également une occasion pour le département de traduire sa reconnaissance à 39 agents admis à la retraite et féliciter 105 meilleurs agents pour leur dévouement au travail. Le porte-parole des retraités, Marou Lazare Ouédraogo a témoigné sa gratitude et celle de ses collègues à l'endroit du personnel du département pour cette considération manifestée à leur égard. Le représentant des agents ayant reçu les lettres de félicitation, Drissa Go, a traduit ses remerciements et celles de ses camarades à la hiérarchie pour cet acte qui, selon lui, est une invite à mieux faire.

« C'est une interpellation à tous les agents de travailler dans la légalité, la dignité... », a indiqué Drissa Go.