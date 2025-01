Burkina Faso: Journées des statistiques de l'éducation nationale - La quête constante d'amélioration de la production des données

Le ministère de l'Enseignement de base, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, à travers la Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGSS) a organisé les journées des statistiques de l'éducation nationale et de l'alphabétisation les 30 et 31 décembre 2024 à Ouagadougou. Pour l'édition 2024, ces journées se sont tenues sur le thème : « Soutenir l'éducation en modernisant la production de statistiques adaptées à ses besoins ».

La promotion de la culture des statistiques est une quête constante des acteurs du système éducatif au Burkina Faso. Ainsi, le ministère de l'Enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales (MEBAPLN) a organisé les Journées des statistiques de l'éducation nationale et de l'alphabétisation (JSENA) les 30 et 31 décembre 2024 à Ouagadougou. En effet, ces journées visent à mieux outiller, planifier et gérer de manière proactive les défis auxquels sont confrontés les acteurs du système éducatif national. Pour le directeur général, des études et des statistiques sectorielles, Wendemmi Sylvain Ouédraogo, les données statistiques contribuent à orienter les décisions politiques.

Il a relevé que son département procède à la mise à jour régulière des données pour la gestion urgente suite à des déplacements importants des populations au cours des attaques terroristes et de situations similaires. M. Ouédraogo a également confié que les journées des statistiques sont une véritable plateforme d'échanges constructifs, de réflexion et d'innovation au service de l'éducation et de l'alphabétisation. Elles visent à promouvoir, a-t-il assuré, un système éducatif performant, inclusif et équitable pour tous. Toutefois, wendemmi Sylvain Ouédraogo a confié que les JSENA se déroulent dans un contexte assez difficile.

« Notre système éducatif subit les conséquences des attaques terroristes, entraînant la fermeture des infrastructures scolaires et le déplacement massif d'élèves et d'enseignants. Dans de telles conditions, la collecte des données devient un défi complexe, compromettant la disponibilité de statistiques fiables et actualisées », a-t-il signifié.

Les statistiques des outils deplanification adéquates

Le secrétaire général, Ibrahima Sanon, représentant le ministre en charge de l'enseignement de base a souligné que le Système d'information de gestion de l'éducation (SIGE) du MEBAPLN est en pleine phase d'innovation. Selon lui, l'objectif est d'aboutir à un système intégré regroupant toutes les informations essentielles du secteur éducatif, afin de garantir un accès plus simple et plus rapide aux données pour tous les utilisateurs.

Il a par ailleurs confié que l'objectif du département est de parvenir à une collecte mobile des données. « Le rapport statistique mensuel de données de l'Education en situation d'urgence (ESU) au 30 novembre 2024 indique que les structures éducatives rouvertes sont de 76, permettant à 12 831 apprenants et à 376 enseignants de mener leurs activités d'enseignement », a soutenu le SG Ibrahima Sanon.

A l'en croire, durant l'année scolaire 2023-2024 au niveau de l'éducation préscolaire 153 670 auditeurs dont 75 598 filles ont fréquenté des structures éducatives, portant ainsi le taux de préscolarisation à 6,9 %. Pour la même année l'enseignement primaire a enregistré un effectif total de 3 067 940 élèves dont 2 203 394 au public.

Au cours de l'édition 2024 des Journées des statistiques de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, les participants vont échanger sur diverses thématiques, notamment sur les indicateurs de l'éducation, les résultats du recensement des structures administratives, les résultats de l'évaluation 2024 et les acquis scolaires. Ils vont par ailleurs s'intéresser à l'éducation en situation d'urgence et au suivi citoyen de la réalisation des infrastructures à travers la modernisation de la production de statistiques adaptées aux besoins de l'éducation.