Gambie: Essa Faal incite le gouvernement à poser des actes judicieux pour la résolution des problèmes socio-économiques du pays

opinion

Dans son message du Nouvel An au peuple gambien, Essa Mbye Faal, avocat et fervent homme politique, a appelé le gouvernement à intervenir de manière appropriée pour atténuer les défis socio-économiques qui frappent actuellement la nation.

« Notre gouvernement devrait envisager les démarches suivantes », a-t-il lancé. Il s'agit notamment d'accroître les possibilités pour les Gambiens d'accéder aux capitaux et de faire des affaires, de créer davantage de possibilités d'emploi pour les jeunes, d'établir des programmes réalistes et de création de valeur pour les rapatriés, et d'encourager les populations à retourner à la terre et pratiquer l'agriculture.

Le message du juriste et politicien pour la nouvelle année est le suivant:

Chers compatriotes, tandis que nous disons au revoir à 2024 et que nous entamons 2025, je saisis cette occasion pour nous souhaiter à tous une nouvelle année heureuse et prospère. Je pense en particulier à nos frères et soeurs en prison, à ceux qui sont malades à leur domicile et dans les hôpitaux, à ceux qui sont dans des institutions telles que Tankatanka, à nos enfants qui sont en transit sur le chemin de l'immigration clandestine vers Barcelone ou Barsaha, et à ceux qui se trouvent dans des pays en proie à des conflits. Je demande à chacun d'entre nous de les porter dans nos prières. Leurs conditions/situations ne leur permettent probablement pas de profiter consciemment de la joie de célébrer cette nouvelle année. Puisse Allah tout-puissant améliorer leur sort et leur accorder un répit et le succès dans leurs entreprises.

Lors du vol de retour vers les Pays-Bas, j'ai eu une brève conversation avec un couple de Néerlandais qui se trouvait dans notre pays pour de courtes vacances. Ils ont visité plusieurs régions et découvert un peu de notre culture. Ils se sont émerveillés de la chance que nous avons d'avoir un temps si agréable et, surtout, un peuple chaleureux et amical, qui partage et s'occupe des autres - même avec le peu que l'on a en notre possession.

J'ai acquiescé avec joie et j'ai souri largement pour les valeurs élevées dont mon pays est crédité. Cependant, tout au long du vol, je n'ai cessé de me demander ce qui se passait en Gambie aujourd'hui. Sommes-nous toujours la côte souriante - la Gambie sans problème ? S'agit-il d'un rêve fantaisiste dépourvu de toute réalité ?

Avec ces questions qui tourbillonnent dans ma tête, mon coeur saigne face à ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, en particulier pour les gens ordinaires. Nos concitoyens ne comprennent plus la vision ou l'absence de vision qui anime notre pays.

Bien que les difficultés économiques et le coût élevé de la vie soient ressentis dans de nombreux pays du monde, notre situation est terrible. Des revenus faibles ou inexistants pour l'écrasante majorité, une inflation élevée et un coût de la vie élevé sont synonymes de désastre pour la classe moyenne et d'une existence désespérée pour la majorité des pauvres de notre pays.

Comme toujours, je ne blâme personne pour le malaise actuel qui afflige notre pays. Peut-être devrions-nous tous en assumer la responsabilité. Mais ce qui est clair, c'est que les programmes politiques semblent ne pas fonctionner. De plus en plus de jeunes prennent le chemin de l'immigration clandestine, même au risque de mourir, et ceux qui restent s'accrochent désespérément à un rêve qui n'offre que peu d'opportunités.

De plus en plus, les jeunes citadins ont recours à la drogue et à la criminalité pour échapper à cette terrifiante réalité. Pour jeter de l'huile sur le feu, les impôts seront augmentés à partir de la nouvelle année. Pour beaucoup d'entre nous, cette mesure nous enfoncera encore plus dans la pauvreté. Il s'agit d'une économie qui consiste à taxer et à dépenser ou à couper et à brûler. Nous ne pouvons pas continuer à augmenter les impôts pour sortir de notre impasse nationale. Notre gouvernement doit être visionnaire et pragmatique dans sa quête de développement économique. Il faut trouver des moyens d'élargir le gâteau en créant de nouvelles sources de revenus au lieu de taxer à mort des personnes et des entités déjà surtaxées.

Notre gouvernement devrait envisager les démarches suivantes:

Accroître les possibilités pour les Gambiens d'accéder aux capitaux et de faire des affaires. Plus il y aura de générateurs de revenus, plus le gouvernement percevra de recettes.⁠

Créer davantage de possibilités d'emploi pour les jeunes. Les programmes qui permettront à nos jeunes de conserver un emploi rémunéré contribueront grandement non seulement à accroître les recettes publiques, mais aussi à réduire l'exode constant de nos hommes et de nos femmes valides vers d'autres pays. Il n'y a pas que l'immigration illégale qui ralentit le développement économique de notre pays, l'exode des cerveaux entraine également la ruine et la destruction de notre pays.

Mettre en place des programmes réalistes et créateurs de richesse pour les rapatriés. Les programmes existants ont plus de valeur par leur symbolisme que par leur capacité à trouver des solutions aux problèmes et difficultés présents. Le manque d'impact réel des initiatives gouvernementales pousse les rapatriés vers la drogue et la petite criminalité.⁠

Ramener les gens à la terre pour qu'ils s'adonnent à l'agriculture. Nos villages sont désormais vides. Il n'y reste que des personnes âgées. Si nous ne retournons pas à la terre pour cultiver ce dont nous avons besoin pour nourrir notre nation, nous resterons piégés dans ce cercle vicieux de la pauvreté.

Notre pays est de plus en plus dépendant des envois de fonds de l'étranger. Nous devons établir une relation cordiale et harmonieuse avec les Gambiens de la diaspora. Ils sont notre meilleur, voire notre seul espoir de développer notre pays. Nous devons leur dérouler le tapis rouge pour qu'ils investissent dans leur pays au lieu de se concentrer sur les envois de fonds de subsistance. Ils y parviendront si on leur offre des opportunités, des procédures rationalisées, une meilleure protection de leurs investissements/ressources et un système judiciaire plus équitable, sûr et fiable. Notre État de droit ne doit pas être un vain discours, mais une réalité fiable.

Ne vous contentez pas de parler de la corruption. Penchez-vous sérieusement sur cette menace. Par essence, notre développement national doit être ancré dans une vision suivie d'actions pragmatiques. Sinon, il ne devient qu'un rêve inaccessible. La Côte souriante deviendrait progressivement la Côte Grogneuse et notre pays où il fait si bon vivre (la Gambie Sans Problème) deviendrait une terre pleine de rancoeurs et de frustrations (Gambie Pleine De Problèmes). Si cela devait arriver, nous perdrions tous notre humanité et les grandes valeurs pour lesquelles beaucoup nous aiment et nous respectent.

Il est grand temps d'agir.

Bonne et heureuse année 2025 à tous.

Longue vie à la Gambie.

Essa Mbye Faal

Le président Barrow promet son soutien pour cimenter le role des médias dans la société