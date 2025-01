Sénégal: Les défis du souverainisme - « FRAPP/France dégage » : porte-voix pour une souveraineté

Le Front pour une révolution anti-impérialiste, populaire et panafricaine (FRAPP) est devenu un acteur du paysage militant au Sénégal. Fondé en 2017 par des organisations citoyennes, ce mouvement se veut une force de mobilisation contre « l'impérialisme économique et politique », avec un engagement en faveur de la « souveraineté nationale et panafricaine ».

Une lutte contre les héritages coloniaux

Depuis sa création, le FRAPP est souvent associé à des slogans comme « France dégage ! », reflétant une exaspération envers la présence des intérêts économiques et politiques français au Sénégal. Cependant, ses dirigeants précisent que leur combat dépasse le cadre antifrançais, ciblant toutes les formes d'impérialisme, qu'elles soient occidentales, asiatiques ou autres.

En effet, des campagnes comme « Auchan dégage » et « China Mall dégage » ont illustré une volonté de protéger les entreprises locales face à la concurrence étrangère. Ces initiatives s'inscrivent dans une stratégie plus large de défense des droits économiques des populations locales. Bien que le sentiment antifrançais soit souvent mis en avant, les dirigeants du FRAPP insistent sur l'aspect global de leur combat. Leurs actions visent à sensibiliser sur les inégalités systémiques issues des politiques internationales, tout en promouvant un modèle de développement endogène.

Axes du combat

Souveraineté économique

Le FRAPP s'oppose aux contrats déséquilibrés établis avec les multinationales étrangères, particulièrement dans les secteurs stratégiques du pétrole, du gaz et des mines. Le mouvement exige que l'exploitation des ressources naturelles du Sénégal bénéficie en priorité à ses citoyens, en prônant une gestion transparente et équitable des richesses nationales.

Démocratie et justice sociale

Face aux inégalités croissantes et aux dérives, le FRAPP milite pour une véritable démocratie au Sénégal. Cela inclut des institutions politiques transparentes, une lutte contre les abus de pouvoir, et des réformes visant à garantir une répartition équitable des richesses, pour un meilleur accès aux droits fondamentaux comme la santé, l'éducation et l'emploi.

Panafricanisme

Enraciné dans une vision panafricaine, le FRAPP promeut une solidarité renforcée entre les peuples africains. Il appelle à une intégration continentale pour relever les défis communs, notamment en matière d'autosuffisance alimentaire, de lutte contre la corruption et de développement durable. Pour le FRAPP, l'unité africaine est essentielle à l'émancipation du continent face aux influences extérieures.

Le Frapp, se définit plus qu'un mouvement protestataire, et dit incarner une volonté de repenser la souveraineté, non au Sénégal, mais dans l'ensemble du continent africain.