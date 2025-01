Sénégal: Bambey/ le président de la république chez le ministre Alioune Dione - « On ne peut pas lutter contre la pauvreté sans la solidarité, la microfinance »

Le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye a présenté ses condoléances et celles de la nation à Dr Alioune Dione, le ministre de la Microfinance, de l'économie sociale et solidaire suite au rappel à Dieu de Mame Diarra Tine, sa première épouse décédée vendredi. Il estime qu'on ne peut pas lutter contre la pauvreté sans la solidarité, la microfinance, l'économie sociale et solidaire.

Le chef de l'état accompagné de son Directeur de cabinet Mary Teuw Niane et du ministre du Budget, a présenté ses condoléances et celles de la nation au ministre Alioune Dione après le rappel à Dieu de son épouse Mame Diarra Tine. Bassirou Diomaye Diakhar Faye explique : « L'objet de ma visite est de vous présenter mes sincères condoléances mais aussi partager la douleur avec toute la famille. Nous prions pour que l'âme de la défunte repose en paix et que Dieu l'accueille au Paradis. Dr Alioune et moi, nous nous sommes connus dans le parti Pastef. Nous avions remarqué son expertise et son amour de la connaissance et ses recherches dans le domaine qu'on lui a confié. Nous avons lu tous ses écrits avant leur publication.

Nous avons cheminé ensemble en politique jusqu'à à notre accession au pouvoir ». Et il poursuit : « Nous avons cherché dans chaque domaine la personne la plus indiquée pour pouvoir ne pas décevoir les attentes des Sénégalais qui nous ont porté à la tête du pays. C'est ainsi que nous l'avons consulté par le biais du Premier ministre Ousmane Sonko et nous avons validé sa nomination et cela malgré l'engagement que nous avions pris pour réduire la taille du gouvernement ».

Et d'ajouter : « Le ministère de la Microfinance, de l'économie sociale et solidaire revêt une importance capitale du fait de la pauvreté galopante qui sévit dans notre pays. On ne peut pas lutter contre la pauvreté sans passer par la solidarité, la microfinance, l'économie sociale et solidaire. Nous attendons l'application des résultats de vos recherches mais aussi les modèles étrangers. Nous attendons que toutes les théories soient traduites dans notre pays en vue de contribuer à la transformation systémique surtout dans la réduction de la pauvreté.

Nous portons un espoir sur lui et sur les autres ministres de la République mais avec son équipe, le ministère pour l'économie solidaire occupe une place de choix dans cette transformation systémique. Nous osons espérer que son intelligence managériale contribuera à créer le même engouement, la même passion ou plus et la même détermination des agents afin que leur ministère puisse figurer parmi les départements les plus remarquables en termes de résultats positifs lors du bilan que nous comptons présenter à la fin de l'année».

Le ministre de la Microfinance, de l'économie sociale et solidaire qui était aux côtés de son marabout Serigne Mame Mor Mbacké a remercié le chef de l'Etat et tout son gouvernement. Selon lui, il a été accompagné depuis la disparition de son épouse. Après le départ du Président de la République, le ministre Malick Ndiaye est arrivé sur les lieux pour présenter ses condoléances au ministre Dr Alioune Dione.