Sénégal: Reconstruction du Parti socialiste - L'appel du pied de Serigne Mbaye Thiam

À travers un communiqué daté du 5 janvier 2025, Serigne Mbaye Thiam, ancien ministre et Secrétaire national aux élections, invite les militants et sympathisants à engager une refonte complète et méthodique du Parti Socialiste qui a dirigé le Sénégal de 1960 à 2000.

Dans un contexte marqué par une troisième alternance présidentielle en mars 2024 et des résultats décevants aux élections législatives, le PS est à la croisée des chemins. « Ce moment impose l'exigence de lucidité et d'évaluation sans complaisance », écrit Serigne Mbaye Thiam.

Face aux enjeux, Serigne Mbaye Thiam dresse une véritable feuille de route pour rebâtir le PS, appelant à « une réflexion approfondie, collective et inclusive pour dessiner l'avenir de notre héritage commun », indique-t-il. Dans un contexte marqué par des bouleversements politiques et sociaux, le Parti Socialiste se trouve à un carrefour décisif.

Un bilan sans complaisance

Le PS, après avoir retrouvé l'opposition à la suite des élections présidentielles et législatives de 2024, est confronté à une remise en question fondamentale. Serigne Mbaye Thiam appelle à une évaluation rigoureuse : « Nous devons procéder à une analyse lucide et objective de cette double défaite, en repensant notre positionnement dans un champ politique et social profondément bouleversé. » Cette introspection doit servir de socle à l'élaboration d'une nouvelle offre politique répondant aux aspirations du peuple sénégalais et aux évolutions mondiales.

Conscient de l'impact historique des dirigeants du PS, Serigne Mbaye Thiam souligne la nécessité d'une transition générationnelle. « La génération 'pré-indépendance' conserve un rôle essentiel d'orientation et d'accompagnement, mais n'a plus la légitimité sociologique pour mener les futures batailles de reconquête du pouvoir. » Cette génération est appelée à transmettre le flambeau tout en soutenant les nouvelles forces motrices du parti.

Une jeunesse mobilisée pour la reconstruction

La jeunesse occupe une place centrale dans cet appel. « Cette jeune génération doit comprendre que les ambitions individuelles et les initiatives solitaires sont vouées à l'échec. Elle doit être unie et solidaire pour mériter et assumer le legs. » Cette génération « post-indépendance » est encouragée à construire une nouvelle dynamique, à être présente dans les débats nationaux et à porter les les aspirations d'un Sénégal en pleine mutation.

Le PS est invité à repenser son organisation et son fonctionnement pour s'adapter aux exigences contemporaines. « Nous devons passer d'un vieux parti à un parti plus agile, ouvert et solidaire, débarrassé des pratiques de la politique archaïque du clientélisme. » a expliqué l'ancien ministre. Cela implique selon lui, la modernisation des structures, l'ouverture à la jeunesse et aux femmes, et l'adoption de nouveaux modes de mobilisation et de financement collectif et transparent.

Un nouveau paradigme politique

L'appel souligne également la nécessité de réinventer les fondements idéologiques du PS pour répondre aux défis contemporains, tels que le populisme, les crises climatiques et les inégalités. « Dans un monde marqué par la tentation du repli sur soi, nous devons réinterroger et réinventer les fondements de notre idéologie socialiste. »

Selon Serigne Mbaye Thiam, la reconstruction ne doit pas être « précipitée ni cosmétique ». Le Secrétaire national aux élections propose la création d'une structure ad hoc pour mener ce chantier. « Ce travail doit être conduit méthodiquement, patiemment, mais avec abnégation. Nous ne devons pas céder à la tentation d'une réforme cosmétique et précipitée. » dit-il.

L'ancien ministre insiste sur l'audace nécessaire pour transformer le PS en une force politique moderne et influente. « Même la symbolique du nom et de l'identité visuelle du parti ne doit pas constituer un tabou. » explique-t-il. Il exhorte également le Parti à jouer un rôle de premier plan dans la reconfiguration du champ politique sénégalais en collaborant avec d'autres forces socialistes et progressistes.