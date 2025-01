Sénégal: Me El Hadj Diouf, avocat de la défense, sur le délibéré - « Nous sommes déçus mais nous ne sommes pas surpris, nos clients sont totalement innocents... »

Le verdict rendu hier, lundi 06 janvier, par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis dans l'affaire des 80 personnes arrêtées lors de la campagne électorale n'a pas plu à Me El Hadj Diouf, l'un des avocats de la défense, qui s'est dit déçu mais pas surpris, tout en déclarant être convaincu de l'innocence de ses clients.

« Nous avons soulevé une exception au début, l'article 5 du règlement 5 de l'UEMOA dit que « les avocats peuvent assister leurs clients dès leur interpellation et la violation de ce droit à l'assistance d'un avocat annule toute la procédure. Et de Alloukagne (forêt où les arrestations ont eu lieu-ndlr) au Commissariat Central de Police de Saint-Louis, on n'a jamais notifié aux 81 personnes interpellées leur droit de se faire assister d'un avocat », a-t-il dénoncé avant de regretter le fait que des jeunes soient restés à la prison de Saint-Louis pendant plus de deux mois sans raison aucune.

« Parce qu'arrêter des jeunes qui n'ont rien fait, cela est inadmissible. Nous allons interjeter appel et nous gagnerons. Nous avons suffisamment d'arguments car il n'y a eu aucun témoignage et aucun élément collaboré par une preuve rapportée à la barre et discutée contradictoirement », a expliqué Me Diouf.

CAS BASSIROU DIOP, DÉTENU DÉCÉDÉ EN DÉTENTION

« La défense exige une enquête neutre et impartiale »

L'avocat de la défense, Me El Hadji Diouf a réclamé la lumière sur les circonstances de la mort du détenu. « Nous déplorons cette mort enregistrée parmi nos clients et nous demandons aux instances internationales et aux organisations des droits de l'homme de la dénoncer et d'exiger une enquête neutre et impartiale parce que Bassirou Diop a des droits, c'est un être humain. Il est mort en détention et on dit que c'est une mort naturelle.

Mais tout le monde sait qu'il y a eu des accusations de tortures et même le certificat de genre de mort parle de contusions au niveau de la trempe droite », a-t-il déclaré tout en se questionnant sur l'origine de ces contusions. L'avocat a exprimé de suite sa ferme volonté de voir la mort de son client être élucidée. « L'autopsie ne conclut pas à une mort naturelle mais évoque des problèmes cardiaques. Pourtant un sujet cardiaque peut mourir d'une crise cardiaque s'il reçoit un coup », a-t-il précisé.