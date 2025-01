Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - La population apeurée après la tentative de la prise de certaines localités par le M23

Les habitants du territoire de Kalehe et ceux qui vivent dans les entités voisines du territoire de Masisi (Nord -Kivu), notamment Kamatale, Kabingu, Lwizi, Rwangara, Luzirantaga et Bitaga, vivent dans la peur depuis la tentative samedi 4 janvier, de la prise de Kalehe et de ces entités par les rebelles du M23.

Le président du bureau de coordination du cadre de concertation territorial de la société civile de Kalehe, Delphin Birimbi, expert en gouvernance sécuritaire, qui a rapporté les faits lundi 6 janvier, affirme que les Forces armées de la République Démocratique du Congo, (FARDC) avaient repoussé ces rebelles, déjouant ainsi leur tentative d'occuper ces localités et territoires du Sud-Kivu.

Cet acteur de la société civile explique que : « les rebelles du M23 ont été fortement pilonnés par nos vaillants Fardc et les résistants Wazalendo ».

Cependant, il appelle la population à continuer de soutenir les FARDC, à rester vigilante, et à dénoncer tout cas suspect au sein de leur communauté.

« Nous demandons à nos populations de dénoncer tout mouvement suspect et de continuer à soutenir nos FARDC et les jeunes patriotes Wazalendo ».

Delphin Birimbi demande également aux autorités militaires de donner suffisamment de vivres et autres matériels aux groupes wazalendo actifs dans tout le territoire de Kalehe : « Ces vivres leur permettront de ne plus insécuriser la population et de rejoindre rapidement les lignes des fronts », a-t-il plaidé.

Il a enfin appelé le Gouvernement à prioriser l'ouverture des routes pour faciliter le ravitaillement et les interventions des FARDC sur le terrain.