Algérie: Arkab reçoit des députés de l'APN de la wilaya de Bordj Bou Arreridj

Alger — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab a reçu, lundi à Alger, des députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) représentant les circonscriptions électorales de la wilaya de Bordj Bou Arreridj dans le cadre de l'écoute et de la prise en charge des préoccupations en lien avec le secteur dans cette wilaya, a-t-on appris auprès du ministère.

Lors de sa rencontre au siège du ministère avec les députés représentant la wilaya de Bordj Bou Arreridj, à savoir Rabia Abdelhak, Ziani Fares, Abdelbasset Bouhali, Kamel Belakhdar, Nada Derradji et Blefar Abdelhak, le ministre a écouté "les préoccupations soulevées par les députés concernant le raccordement énergétique (électricité et gaz) des zones non raccordées et le renforcement du réseau électrique par des transformateurs supplémentaires pour améliorer le service et assurer sa continuité," précise le communiqué.

La rencontre a également permis, ajoute le communiqué, "d'examiner la possibilité de transférer certaines lignes électriques très haute tension, ainsi que d'étudier la possibilité de transférer le centre d'enfûtage de gaz butane de la ville de Bordj Bou Arréridj, en sus de l'examen d'autres dossiers liés au secteur.

Après avoir apporté des éclaircissements sur l'ensemble des préoccupations des députés, M. Arkab a affirmé "qu'il prendra en considération et examinera toutes les propositions et prendra toutes les mesures nécessaires à cet effet", soulignant l'attachement du secteur, à travers Sonelgaz, à concrétiser les programmes de raccordement énergétique dans la wilaya, notamment en électricité, au profit des habitants, des exploitations agricoles, des zones industrielles et des zones d'activités, selon la même source.

A noter que le taux de raccordement à l'électricité au niveau de la wilaya a atteint 98,7 %, tandis que celui de raccordement au gaz naturel est de 98 %, précise le ministère.