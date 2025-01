Cameroun: Salon du voyageur 2025 - La première édition se tiendra du 17 au 19 janvier à Yaoundé

Cet événement qui se tiendra au Palais des Congrès de Yaoundé attend plus de 5000 visiteurs et vise essentiellement à sensibiliser sur la sécurité des voyages

Environ 1,3 million de personnes perdent la vie chaque année dans des accidents de la route. Ces incidents constituent la huitième cause de mortalité dans le monde. Les jeunes de 5 à 29 ans en sont les principales victimes, souvent sans soutien ni connaissance des aides et assurances disponibles.

C'est en vue de faire découvrir des solutions essentielles pour améliorer la qualité et la sécurité des voyages que se tient du 17 au 19 janvier 2025 à Yaoundé, la première édition du Salon du voyageur. Cet événement de trois jours vise à faciliter les échanges entre les voyageurs et les entreprises afin de développer des solutions adaptées aux besoins de déplacement en Afrique.

Selon Christelle Grâce Zinni Ngamani, directrice du Salon, « la création du salon répond à une nécessité de rassembler les acteurs du transport et du voyage, afin de surmonter les défis de la mobilité moderne. Elle a mis en lumière le manque de confiance entre les différents acteurs du secteur et le faible développement du tourisme, malgré le potentiel inexploité du Cameroun.» elle ambitionne également de repositionner le voyage comme un pilier essentiel du développement économique et social dans le pays

Placé sur le thème « ensemble pour améliorer la sécurité, la fiabilité et la qualité des voyages » et organisé par le cabinet Maniafi Mobility, le Salon du Voyageur se positionne comme une plateforme dédiée à la promotion des innovations, services et technologies au service des voyageurs. Avec plus de 5 000 visiteurs attendus, 100 exposants et plus de 50 intervenants, l'événement réunira des experts nationaux et internationaux.

L'événement s'efforce par ailleurs de mettre en avant les nouvelles tendances du secteur tout en renforçant la satisfaction des voyageurs. Le salon proposera 12 sessions d'échanges, 5 conférences plénières, et des animations engageantes, y compris un jeu d'enquête pour sensibiliser le public aux dangers des accidents de la route. Cette plateforme multisectorielle permettra également aux partenaires et participants d'aborder les défis auxquels sont confrontés les voyageurs et les professionnels du transport.