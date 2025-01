Tunisie: Le service de psychiatrie médico-légale à l'Hôpital Razi se dote d'un nouveau pavillon

Le ministre de la Santé Mustapha Ferjani a souligné lundi à la Manouba, que son département s'emploie à généraliser les services de psychiatrie à travers les régions, en partenariat avec les médecins spécialistes dans ce domaine, dans le but de rapprocher les services de soins aux citoyens.

Inaugurant le nouveau pavillon du service de psychiatrie médico-légale à l'Hôpital Razi, Ferjani a souligné que le ministère de la santé s'emploie à renforcer les services de soins et l'infrastructure de cet hôpital et à encourager les recherches en matière de santé mentale et la formation continue, en consécration des orientations de l'état en matière d'appui à la médecine de spécialité de première ligne.

Ce nouveau pavillon, qui est d'une capacité de 25 lits, est destiné aux détenus n'ayant pas la capacité juridique et qui sont pénalement irresponsables, dans le cadre de l'exécution des décisions judiciaires d'hospitalisation d'office.

Par ailleurs, le ministre de la santé a inauguré le service de médecine dentaire hospitalière à l'Hôpital Razi après la rénovation de l'unité précédente, dont la création remonte à 60 ans. Ce service a été doté de personnel médical et paramédical, de ressources humaines, d'équipements et de matériel médical, outre la consécration d'une enveloppe de 235 mille dinars du budget de l'hôpital. A cette occasion, Ferjani a inspecté les différents espaces de ce service dont le laboratoire des soins spécifiques, la salle de stérilisation liée directement aux salles de soins, la salle d'attente réservée aux patients, la salle des archives et les équipements.

Au cours de cette visite, le ministre de la Santé a présidé la cérémonie de clôture du centenaire de la création de l'Hôpital Razi (1924) qui a été comporté plusieurs interventions dont l'histoire de cet hôpital, « la psychologie de l'enfant », « la neurologie », et « la psychiatrie médico- légale ». Un film intitulé « derrière les murs de l'hôpital Razi » a été projeté au terme de cette cérémonie.