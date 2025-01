Tunisie: Virus hivernaux - Gel, masque de protection et herbes médicinales

En cette période hivernale, on assiste à une recrudescence naturelle des virus et des pathologies hivernales et saisonnières tels que la grippe, le rhinovirus et quelques cas sporadiques de COVID-19. Le ministère de la Santé a appelé au respect des mesures préventives pour éviter la propagation de l'infection, en particulier pour les personnes âgées, les nourrissons, les personnes souffrant de maladies chroniques et les femmes enceintes, et les a exhortés à se faire vacciner contre la grippe saisonnière.

Dans ce contexte, un certain nombre de Tunisiens ont confirmé leur engagement à suivre les recommandations du ministère de la Santé, notamment en ce qui concerne les mesures préventives par le port de masques et l'utilisation de désinfectant stérile à base d'alcool pour les mains.

Des citoyens se sont exprimé à ce sujet sur une radio privée, affirmant qu'ils ont remis le masque de protection et qu'ils utilisent le gel hydroalcoolique pour se frictionner régulièrement les mains. Beaucoup, en cette période, optent pour les plantes aromatiques et les herbes médicinales, concoctant de vieilles recettes de grand-mère très efficaces contre les symptômes du rhume et de la grippe. Le thym, le romarin, l'eucalyptus, l'huile d'olive, le gingembre, le citron, du miel, l'ail...ont la cote.

Ils ont expliqué que la situation sanitaire est stable en Tunisie, mais qu'ils doivent s'armer de ces mélanges pour se protéger des infections et renforcer leur système immunitaire.

Certains d'entre eux ont souligné qu'ils ont recours à une alimentation saine et à des compléments nutritionnels pour renforcer leur système immunitaire.

Pour leur part, plusieurs médecins ont mis en garde contre l'utilisation d'antibiotiques sans discernement et sans conseil, ainsi que contre leurs risques et leurs effets secondaires.

La situation sanitaire est normale et il n'y a pas lieu de s'inquiéter

Dans une déclaration précédente sur une radio privée, le ministre de la Santé Mustapha Ferjani a déclaré que la situation sanitaire est normale et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il est important de s'informer auprès de sources officielles et d'éviter les rumeurs et les informations infondées qui circulent sur les médias sociaux.

Il a ajouté que la saison hivernale est caractérisée par des maladies respiratoires et des virus, qui sont des maladies connues et considérées comme normales à cette période.