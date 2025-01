Ile Maurice: Le ministre des TIC tient sa première réunion stratégique

Le Dr Avinash Ramtohul, ministre des Technologies de l'information et de la communication (TIC), a présidé le lundi 6 janvier, la première réunion stratégique du comité de gestion supérieure. Cette rencontre, organisée à son bureau, a réuni les chefs de départements et les représentants des organismes placés sous l'égide de son ministère. Cette réunion avait pour objectif principal de faire le point sur les projets en cours et de définir les grandes orientations stratégiques pour la transformation numérique à Maurice.

Plusieurs initiatives prioritaires ont été discutées, notamment l'e-health, les services numériques, la protection des données, les applications mobiles, les services en ligne de la National Land Transport Authority ainsi que la modernisation des portails web gouvernementaux pour améliorer l'accessibilité des services aux citoyens. Les nouvelles réglementations sur les cartes SIM et le développement d'une identité numérique mobile (mobile ID) figurent également parmi les priorités clés.

Le Dr Ramtohul a souligné l'importance d'un suivi rigoureux pour assurer la réussite de chaque projet, tout en réaffirmant son engagement envers une transformation numérique durable et inclusive. Afin de garantir une communication fluide et une coordination optimale, ces réunions stratégiques se tiendront désormais chaque deuxième lundi du mois. Parmi les participants figuraient le Permanent Secretary Doonunjoy Dassaye, le Senior Adviser on Project Implementation Taroon Japal ainsi que des représentants d'institutions telles que State Informatics Ltd, ICT Authority, Mauritius Emerging Technology Council, Central Informatics Bureau, Mauritius Post Ltd, Data Protection Office et Mauritius Digital Promotion Agency.