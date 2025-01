Tunisie: Maddouri plaide pour une refonte du cadre juridique et institutionnel relatif à la propreté et à la protection de l'environnement

Tunis — Le chef du gouvernement Kamel Maddouri a présidé, lundi au Palais de la Kasbah, un Conseil ministériel consacré à l'examen des moyens visant à améliorer la gouvernance du système de propreté et de protection de l'environnement, au cours duquel, il a plaidé en faveur d'une refonte du cadre juridique et institutionnel relatif à la propreté et à la protection de l'environnement afin qu'il soit en phase avec les différents changements et défis environnementaux qui se posent. Une telle refonte contribuera, a-t-il dit, à booster le rythme de réalisation de plusieurs projets liés à ce domaine.

Il a souligné, à cet effet, l'intérêt particulier porté par le président de la République, Kais Saïed, au dossier de l'environnement et son appel incessant à concrétiser le droit du citoyen à un environnement sain et équilibré en tant que droit constitutionnel en vertu duquel l'État et ses institutions s'emploient à mobiliser les moyens nécessaires pour le garantir et éliminer ainsi les causes de la pollution.

Maddouri a aussi mis l'accent sur la nécessité de renforcer davantage la gouvernance du système de la propreté et de protection de l'environnement et de veiller à promouvoir l'efficacité et la complémentarité entre les rôles des différents organismes publics. Objectif : Assurer une approche intégrée qui concilie entre la collecte et la valorisation des déchets et la garantie d'une vie décente dans un environnement sain et durable.

Il a appelé à oeuvrer en vue de construire des modèles de villes durables qui soient attractives, innovantes, adaptables et résilientes et qui parviennent à améliorer la gestion de leurs ressources naturelles et humaines d'une manière responsable et efficiente.

Le chef du gouvernement a, à ce titre, réaffirmé la nécessité de mettre en place un système global pour l'élimination et le recyclage des déchets selon les dernières technologies de gestion, de traitement et d'élimination des déchets d'une manière sûre et responsable sur le plan environnemental et social et de les transformer en ressources exploitables dans les domaines économique et environnemental.