Tunisie: Protection de l'environnement - Un Conseil ministériel approuve un plan d'actions

Tunis — Un conseil ministériel consacré à l'examen des moyens visant à améliorer la gouvernance du système de propreté et de protection de l'environnement tenu, lundi, au Palais du gouvernement à la Kasbah, sous la présidence du chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a approuvé un programme d'action assorti d'un échéancier précis pour améliorer les systèmes de gestion des déchets et promouvoir la situation environnementale en général.

Les mesures décidées à cette occasion consistent à :

-Appeler les ministères de l'Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le ministère des Domaines de l'Etat et des affaires foncières à affecter une réserve foncière dans les différentes régions du pays dans le but de mettre sur pied des unités de traitement des déchets en fonction des besoins.

-Examiner la situation des 165 décharges exploitées par les communes, rationaliser les interventions d'entretien et instituer l'obligation qui incombe aux communes de coopérer en la matière et de regrouper les décharges avoisinantes afin de réduire le coût de la dégradation de l'environnement.

Il s'agit également d'oeuvrer à surmonter les difficultés qui entravent l'entretien et la remise en état de ce type de décharges, dont notamment celles situées dans les domaines public et privé de l'État tels que les forêts, les Sebkha, les vallées et les terres agricoles.

-Mobiliser un appui financier exceptionnel au profit des communes afin de promouvoir la complémentarité entre le public et le privé, tout en veillant, en parallèle, à renforcer la supervision et le suivi de l'exploitation.

-Entamer la mise en place du système de tri sélectif dans le cadre d'une démarche progressive en commençant par les grands producteurs et les endroits fermés.

-Diligenter la régularisation du statut de nombre de décharges régionales programmées dans nombre de gouvernorats du pays.

-Identifier une ligne de financement aux fins de maintenir et d'améliorer les décharges municipales utilisées pendant une période de 3 à 5 ans jusqu'à l'installation des unités de traitement et de valorisation programmées.

-Refonder le système de contrôle, de levée des infractions, des équipes spécialisées seront formées à cet effet.

-Fixer un programme exceptionnel d'appui aux communes permettant de couvrir le déficit de collecte et de transport des déchets en instaurant le principe de l'intervention en temps réel pour éliminer les points d'accumulation des déchets à travers la mobilisation des efforts à l'échelle centrale et régionale.

-Prendre des mesures réglementaires et répressives pour faire face au phénomène de dépôt anarchique des déchets de démolition et de construction, tout en oeuvrant à la mise en place de sites de contrôle pour le dépôt de ce type de déchets entre communes ou les gouvernorats voisins. Un programme exceptionnel dédié leur entretien sera mis en place à cette fin.

-Institutionnaliser la coordination entre les structures impliquées dans le système de propreté afin de garantir l'efficacité et la complémentarité des interventions conformément à des indicateurs mesurables.

-Opérer une refonte de nombre de textes juridiques réglementant le recyclage des déchets et le développement de leur valeur ajoutée dans le cadre de l'économie circulaire.

-Instaurer un système spécial pour les déchets provenant des locaux commerciaux.

-Elaborer un cahier des charges pour la création des entreprises de valorisation des déchets.

-Réviser et développer le système de contrôle dans les communes dans l'objectif de minimiser les irrégularités et de garantir la durabilité de la propreté et de l'esthétique des villes.

-Limiter la production et la promotion des plastiques à usage unique en parachevant la révision du décret interdisant la production, la distribution et la fourniture de sacs plastiques à usage unique.

-Elaborer une solution structurelle pour faire face au phénomène des chiffonniers, plus connus sous le nom de « barbechas» actifs dans les espaces publics et les décharges et oeuvrer à les intégrer dans le secteur organisé.

-Présenter des visions pratiques à propos de la restructuration des établissements et entreprises publics intervenantes dans le domaine de la levée et de la valorisation des déchets et la protection de l'environnement.

-Créer des projets visant à réduire la quantité de déchets destinés à la mise en décharge en procédant à la simplification des procédures administratives afférentes à la construction de stations de compostage, de centres de collecte de déchets compostables et des unités de production de biogaz au cours du prochain plan.

-Elaborer des méthodes de communication et de sensibilisation permettant de garantir une propreté durable des villes.