Sénégal: Tambacounda - Les moines de Bàdi se préparent à célébrer la fondation canonique de leur monastère

Tambacounda — La communauté des moines de Notre-Dame de Bàdi du diocèse de Tambacounda, se prépare à célébrer solennellement, le 26 janvier 2025, la fondation canonique de son monastère.

La cérémonie est prévue à partir de 10 heures au monastère de Bàdi, une localité située dans la commune de Dialakoto, à plus de 70 kilomètres de la ville de Tambacounda.

L'évènement va se dérouler en présence du Cardinal Théodore-Adrien Sarr, Archevêque émérite de Dakar et président honoraire de la communauté des moines de Bàdi et de Mgr Paul-Abel Mamba, évêque du diocèse de Tambacounda, ainsi que d'autres évêques des autres régions du Sénégal.

Dans un communiqué, le diocèse de Tambacounda explique que »cet événement revêt une importance profondément spirituelle dans la mesure où, il favorise un aspect central de la vie chrétienne notamment la vie consacrée dans la prière, qui est un bien commun de l'église ».

L'installation des moines dans un diocèse, dans un pays, est une grâce pour l'église qui les accueille, pour toute la communauté mais aussi, pour tous les fidèles, a salué dans un entretien accordé à l'APS, l'évêque du diocèse de Tambacounda, Paul-Abel Mamba.

L'évêque a souligné que »toute la civilisation européenne doit sa grandeur à l'installation des moines qui ont façonné et ont aidé les populations à se former et à accéder au travail et aux techniques ».

»Nous, nous avons la chance d'avoir des moines, il est important que chacun puisse mesurer la chance que nous avons, moi quand j'étais à Ziguinchor j'ai couru pendant dix ans pour avoir des moines là-bas. Je devais avoir des moines venant du Vietnam, finalement par concours de circonstances, le prometteur qui devait m'aider est tombé malade et est décédé, donc le projet n'a pas abouti », a-t-il rappelé.

»Quand j'ai été transféré à Tambacounda, je tombe sur des moines que je cherchais là-bas pendant dix ans, donc c'est une grâce pour notre diocèse, ça peut être source de vocation mais de qualité de la vie des chrétiens puisqu'ils ont un lieu de ressourcement où, ils peuvent aller refaire leur force chrétienne pour pouvoir travailler », a-t-il-ajouté.

Monseigneur Paul-Abel Mamba a invité ainsi tous les chrétiens à s'approprier cet évènement pour encourager les moines. »Nous devons les encourager car cela peut ouvrir le chemin des vocations pour le monastère », a-t-il déclaré.

Le monastère de Bàdi, un village situé dans la commune de Dialocoto (Tambacounda, est) et séparé du Parc national Niokolo Koba par le fleuve Gambie, accueille huit religieux mus par le désir de perpétuer la tradition séculaire des moines et dont, la vie quotidienne est rythmée par la prière, la lecture et le travail.

Baptisé Notre-Dame, le monastère se trouve dans le diocèse de Tambacounda, qui englobe les régions orientales de Tambacounda et Kédougou. Ce lieu de recueillement, situé à 60 km de la commune de Tambacounda, est une nouvelle fondation affiliée à l'abbaye de Sept-Fons, en France.

L'agriculture, le maraîchage et l'élevage constituent les principales activités auxquelles s'adonnent les moines du monastère de Badi. En plus des huit moines, le lieu est fréquenté par les habitants des villages de Badi et Wassadou, qui viennent y chercher du travail.

Le frère Charles interrogé par l'APS en mai 2023, rappelait que la prière est la principale activité des moines, s'empressant d'ajouter : "on est obligé de travailler comme tout le monde pour gagner notre vie car, le travail est un facteur d'équilibre humain non négligeable ». "Il y a ces deux activités, la prière et le travail, en plus de la lecture et tout ce qui va avec aussi", précise le frère Charles.