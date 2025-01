Soudan: Un accord entre la Télévision Nationale et la Fédération Générale de Football pour diffuser les matchs de Premier League

Port Soudan — Une délégation de haut rang de la Fédération Soudanaise de Football a visité le siège du secteur de la Télévision au sein siège de la Corporation de la Radio et de Télévision de l'État de la mer Rouge à Port-Soudan, dirigée par le Dr Osama Atta Al-Mannan Hassan, premier vice-président de la Fédération Soudanaise de Football. La délégation comprenait Maulana Mohamed Ahmed Suleiman Halfa, vice-président de la commission du statut et des transferts des joueurs, et le conseiller Al-Zein Mohamed Ahmed Al-Dakhiri, rapporteur de la commission d'appel des élus, et Atef Ahmed Al-Sayed , directeur du département de Communication et coordinateur des médias.

La délégation a tenu une longue réunion avec le chef par intérim du secteur de la télévision, Al-Waleed Mustafa, le directeur du programme Farouk Al-Zaher et le directeur du département d'ingénierie, l'ingénieur Ibrahim Bakhtan, au sujet de la reprise de l'activité sportive dans le pays, du retour des matches de Premier League après une interruption d'environ deux ans et la possibilité de transmission de ces matches.

Il a été convenu lors de la réunion de transmettre les matches d'ouverture selon le système de groupes dans les États du Nil, les villes de Barbar et Abu Hamad, l'État du Nord dans les villes de Dongola et Karima, l'État du Nil Blanc dans les villes de Kosti et Rabak, et les États de Kassala et Gedaref.

Il a également été convenu de retour du programme hebdomadaire « Le Monde du Sport » le vendredi de chaque semaine En plus du bulletin sportif au sein du journal télévisé principal, « Les Evénements du Jour ».