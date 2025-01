Congo-Kinshasa: Réforme institutionnelle - Mfumu Ntoto propose un référendum populaire

Le président du parti politique Idéal patriote, Mfumu Ntoto, encourage le débat par voie référendaire à travers lequel le peuple se prononcerait autour de la question de la révision ou la réforme constitutionnelle en RDC. Il a fait cette proposition lundi 6 janvier au cours d'une conférence de presse, sur le thème : « La résurrection de la République au Congo, une obligation d'Etat par le président Félix Tshisekedi ».

A cette occasion, Mfumu Ntoto a également fait savoir que « la révision de la Constitution via le referendum va permettre au chef de l'Etat de redonner au pays son sens propre de la République, altéré le 29 septembre 1960 par le président Joseph Kasa-Vubu ».

Et d'ajouter :

« L'article 4 de la Loi fondamentale belge avait institué trois composantes du pouvoir constituant, c'est-à-dire le président de la République et les deux chambres du parlement. Mais le président Kasa-Vubu aura commis un péché le 29 septembre 1960 lorsqu'il va ajourner les deux chambres du parlement et les remplacera par le Collège des commissaires généraux. La République est décédée ».

Selon Mfumu Ntoto, Mobutu qui a appelé le peuple au référendum en 1967 était un militaire non élu par le peuple et ne pouvait appeler ce dernier au referendum, Joseph Kabila qui appellera le peuple au référendum au mois de décembre 2005 n'avait pas qualité, il était militaire et pas encore élu du peuple.

Cet acteur politique poursuit en précisant que seuls les présidents Kabila et Tshisekedi, élus respectivement en 2006 et 2011(pour le premier), et en 2018 et en 2023, (pour le second) peuvent appeler le peuple au referendum.

Le président du parti Ideal patriote estime donc que Felix Tshisekedi peut recourir au referendum :

« Nous avons des constitutions qui sont tout sauf la Constitution d'une République. Etant donné que la constitution de la République est un document référendaire pour qu'il y ait une constitution, il faut qu'il y ait un constituant républicain ».