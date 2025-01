Alger — Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Sifi Ghrieb, a présidé une réunion en présence des responsables des instances sous tutelle, consacrée à l'élaboration d'une matrice des compétences professionnelles et à la création d'un réseau industriel d'accréditation et de conformité, indique mardi un communiqué du ministère.

Lors de cette réunion, tenue lundi, M. Ghrieb a passé en revue les axes de la matrice des compétences et du réseau d'accréditation, soulignant leur rôle dans "la relance du développement industriel national et le renforcement des capacités concurrentielles, en s'appuyant notamment sur une base solide de compétences nationales, la logistique et l'économie industrielle", précise la même source.

Le développement de cette matrice "servira de base à l'élaboration d'un réseau industriel d'accréditation et de conformité, à même d'améliorer la qualité des produits et des services nationaux et de relever le niveau de compétitivité", a fait savoir le ministre.

M. Ghrieb a précisé que la création d'un réseau industriel d'accréditation et de conformité "est un élément essentiel pour assurer la qualité et se conformer aux normes internationales, ce qui contribuera à améliorer la promotion de l'industrie nationale et à renforcer ses capacités d'exportation". Ce réseau constituera également un trait d'union pour les différents secteurs industriels et instances concernés, et permettra l'échange d'expertises, ajoute la même source.

Par ailleurs, le ministre a insisté sur l'importance de l'analyse des marchés industriels, de la planification économique, du développement de stratégies de production efficaces et de l'amélioration de la chaine d'approvisionnement, soulignant "l'impératif" d'adopter des technologies de pointe pour gérer et améliorer les différents processus, ce qui contribuera à accroître l'efficacité de la production et à maîtriser les coûts.

Ces mesures s'inscrivent dans le cadre "des efforts du secteur visant à renforcer l'industrie nationale et à assurer la durabilité de la croissance économique, en améliorant la compétitivité et la qualité dans tous les domaines industriels", poursuit le communiqué.

Cette réunion a regroupé les cadres dirigeants des instituts et organismes suivants: l'Institut algérien de normalisation (IANOR), l'Institut national algérien de propriété industrielle (INAPI), l'Organisme algérien d'accréditation (ALGERAC), l'Office national de la métrologie légale (ONML), l'Agence de développement de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l'innovation (ADPMEPI), l'Institut national de la productivité et du développement industriel (INPED), le Fonds de garantie des crédits aux PME (FGAR), le Groupement Algeria Corporate Universities (GACU), le Centre technique des industries agroalimentaires (CTIAA) et le Centre technique des industries mécaniques et transformatrices des métaux (CTIME), selon la même source.