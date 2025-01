Algérie: Le ministre de la Communication préside à Oran l'ouverture d'une journée d'étude sur le rôle de la télévision algérienne dans l'accompagnement du développement

Oran — Le ministre de la Communication M. Mohamed Meziane a présidé, mardi à Oran, l'ouverture d'une journée d'étude sur la télévision algérienne et son rôle d'accompagnement du développement, de l'investissement et en tant que plateforme de promotion du produit national, organisée par cette Entreprise publique.

Cette rencontre a connu la présence du Chargé de mission auprès de la présidence de la République, Brahim Sadouk, des walis de plusieurs wilayas de l'Ouest du pays, du Directeur général de l'Etablissement public de télévision, Mohamed Baghali, du président de l'Autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel, Amar Bendjedda, du Directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, Omar Rekkache, du président du Conseil du renouveau économique algérien, Kamel Moula, ainsi que de responsables d'établissements économiques publics et privés, de spécialistes en communication et publicité, et d'experts économiques.

Cette journée d'étude passera en revue plusieurs sujets importants liés notamment à la relation de la télévision avec son environnement économique et son rôle d'accompagnement des efforts de l'Etat en matière de développement et d'investissement.

Plusieurs interventions seront présentées, lors de cette journée, à l'instar du "rôle de la télévision publique algérienne dans l'accompagnement de la dynamique d'investissement et de développement du pays", "la télévision publique, miroir et vitrine des réalisations de l'Algérie" et "la télévision, une plateforme distinguée pour la promotion du produit national".

Les experts aborderont également des thèmes comme "l'interdépendance mutuelle entre l'entreprise économique et la télévision" et "les règles juridiques et de déontologie du marché de la publicité télévisée".