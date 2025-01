Gambie: L'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) génère plus de 20 milliards de dalasis de recettes

Le directeur général de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a parlé des gains réalisés par l'administration l'année dernière, déclarant qu'au 31 décembre 2024, l'autorité avait collecté un montant stupéfiant de 20,83 milliards de dalasis, et cela représente une collecte de 8% supérieure à l'objectif.

Auparavant, l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) avait été chargée par le Ministère de l'Economie et des Finances de collecter la somme de 19,2 milliards de dalasis, contre 15,2 milliards de dalasis en 2023. Ainsi, grâce à une série de mesures vigoureuses et sous la compétente et habile direction du directeur général, l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a été en mesure d'atteindre ce chiffre record.

Mr Yankuba Darboe s'exprimait lors d'une conférence de presse tenue récemment dans les locaux de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) destinée à évoquer la performance remarquable de l'Administration en matière de recettes pour l'exercice 2024.

En outre, la conférence de presse avait également pour but d'informer le public sur les performances de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) en matière de recettes au cours de l'année écoulée et de mettre en évidence les réformes qui sont à l'origine de ses performances en matière de recettes année après année.

« En tant que principale agence de collecte des recettes de l'État, l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a été chargée par le Ministère de l'Economie et des Finances de collecter la somme de 19,2 milliards de dalasis, contre 15,2 milliards de dalasis en 2023. J'ai le plaisir d'annoncer qu'au 31 décembre 2024, l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a collecté plus de 20,83 milliards de dalasis, ce qui représente une collecte de 8 % supérieure à l'objectif, ou un écart absolu de 1,5 milliard de dalasis par rapport à l'objectif ».

Le directeur général a observé que, grâce à ces progrès remarquables, l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a enregistré, par rapport aux recettes de 2023, une croissance nominale des recettes de 32%, les recettes provenant du Département de la Fiscalité Intérieure et du Service Des Douanes et Accises augmentant respectivement de 27 % et de 36 %.

« En termes absolus, les recettes de 2024 montrent une croissance de 5 milliards de dalasis par rapport à l'année dernière, le Département de la Fiscalité Intérieure enregistrant une croissance de 1,9 milliard de dalasis et le Service Des Douanes et Accises une croissance de 3 milliards de dalasis.

Il s'agit là d'un accomplissement remarquable, ajoutant que cette «excellente» performance est le résultat du travail acharné et du dévouement de l'équipe de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), du soutien du gouvernement, de la coopération des estimés contribuables et des parties prenantes, ainsi que de diverses initiatives de réforme.

« Il est important de souligner que cette remarquable performance en matière de recettes n'est pas le résultat d'une augmentation des taux d'imposition, qui sont restés constants pendant près d'une décennie. Il s'agit plutôt du résultat de divers programmes et initiatives de réforme visant à élargir l'assiette fiscale, et des gains en efficacité enregistrés grâce à la numérisation de nos systèmes et de nos procédures d'affaires ».

Le directeur général a rappelé qu'au cours des trois dernières années, l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) avait mis en oeuvre une série de réformes transformatrices, notamment la mise en oeuvre du système ASYCUDA WORLD, l'introduction du système de guichet unique pour la facilitation du commerce, le déploiement du système de suivi électronique des marchandises, l'installation d'un pont-bascule numérique dans le port maritime et l'introduction de timbres fiscaux numériques.

Il a ajouté que l'acquisition d'une solution numérique pour les revenus locatifs et la mise en oeuvre du marquage des carburants, entre autres, font partie de ces mesures de réforme.

« En outre, l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) travaille actuellement à la mise en oeuvre des initiatives de réforme suivantes : La mise en place d'un Système d'Assurance Des Revenus qui fournira des données en temps réel sur l'utilisation des télécommunications, permettant à l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) de calculer avec précision les taxes sur les services de télécommunication. L'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) est sur le point de se procurer un Système Intégré d'Administration Fiscale (ITAS) pour le Département de la Fiscalité Intérieure, qui permettra de numériser l'ensemble des processus opérationnels du Département de la Fiscalité Intérieure. Ce système, une fois déployé, permettra aux contribuables d'utiliser divers services en ligne sans avoir à se rendre dans nos bureaux ».

L'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), a-t-il ajouté, travaille également à la mise en oeuvre d'un Système Electronique de Réception Fiscale et de Facturation pour la collecte de la TVA, qui vise à améliorer la collecte et la comptabilisation de la TVA et à réduire les coûts de mise en conformité pour les contribuables.

Le directeur général a observé que l'excellente performance des recettes enregistrée en 2024 et la mise en oeuvre réussie de ces réformes n'auraient pas été possibles sans le soutien total de l'honorable ministre des finances et de l'économie et du personnel du Ministère des Finances, notamment la Direction des Recettes et de La Politique Fiscale, qui a coordonné et collaboré avec l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), et ce, en vue d'améliorer le taux d'adhésion aux règles par les entrepreneurs et les fournisseurs du gouvernement.

À cette fin, il a exprimé sa gratitude à son « formidable » conseil d'administration pour ses fonctions de contrôle de gestion, pour les conseils et le soutien qu'il apporte à la direction, et pour avoir défendu l'orientation stratégique de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA).

« Leur participation à la formulation et à la conception des plans stratégiques précédents et actuels de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), ainsi que leur sacrifice et leur engagement, ont été inestimables. »

« À la direction et au personnel de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), je dis merci pour votre formidable soutien. J'ai vraiment de la chance de diriger une équipe aussi dévouée et compétente. Je remercie également nos parties prenantes, notamment le Ministère du Commerce, l'Agence de Promotion des Investissements et des Exportations de la Gambie (GIEPA), l'Administration Portuaire de la Gambie (GPA), le secteur privé et nos partenaires de développement, pour leur collaboration et leur soutien ».

Dans le même ordre d'idées, il a remercié les contribuables pour leur coopération, ajoutant que l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) oeuvre sans relâche en vue d'augmenter l'engagement des contribuables et améliorer la prestation de services.

« Nous nous efforcerons d'améliorer nos services dans les mois et les années à venir. J'exprime également ma profonde gratitude à Son Excellence, le président de la République, Mr Adama Barrow, pour son soutien exemplaire et pour avoir accordé à l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) la liberté d'exercer ses fonctions sans interférence. Son plaidoyer public en faveur du respect volontaire des obligations fiscales a largement contribué à nos succès au fil des ans ».

Il a fait allusion au fait que lorsqu'une personne mène ses fonctions à bien, elle se voit confier des responsabilités plus importantes, déclarant que, fidèle à cet adage, le Ministère des Finances a placé la barre plus haut pour 2025.

«L'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a été chargée de collecter environ 23 milliards de dalasis en 2025, soit une moyenne de près de 2 milliards de dalasis par mois. La pression liée à la réalisation des objectifs mensuels et annuels est immense, mais je suis convaincu qu'avec le soutien du conseil d'administration, de la direction et de l'ensemble du personnel de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), nous relèverons le défi. Nous avons bon espoir d'atteindre cet objectif car nombre de nos réformes en cours produiront des dividendes significatifs en 2025 et au-delà. »

