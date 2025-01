Sénégal: Duo avec Youssou Ndour - Une expérience 'incroyable', selon Eva Liza

Dakar — L'artiste sénégalo-suisse Eva Liza dit mesurer "la chance" qu'elle a eu de chanter avec Youssou Ndour, le lead vocal du Super Etoile, samedi dernier lors du Grand bal 2025, au Grand Théâtre de Dakar.

C'est une expérience "incroyable", soutient celle qui clame haut et fort sa double culture sénégalo-suisse à travers ces deux mots wolof : "Kima done" (Qui je suis).

Elle ne trouve pas les mots pour décrire ce qu'elle a ressenti sur scène lors de son duo avec le roi du mbalax en ouverture de ce spectacle sur le morceau "7 Seconds".

Pour l'occasion, c'est Eva Liza himself qui a remplacé la Suèdoise Neneh Cherry qui, à l'origine, a interprété la chanson de l'album "Wommat" (Le Guide) de Youssou Ndour, produit en 1994.

"C'était incroyable ! Je n'ai jamais vu autant de personnes dans ma vie et aussi chanter à côté d'une légende. En fait, je ne pense pas vraiment qu'il y ait des mots qui puissent décrire ce que j'ai ressenti, parce que c'est simplement une chance que je n'oublierai jamais", a expliqué, lundi, la jeune artiste de 22 ans lors d'une conférence de presse.

Malgré le stress de voir autant de gens chanter et danser tous en même temps, elle dit avoir su mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir profiter pleinement de l'évènement.

"Je regardais le public, il y avait tellement de gens. C'était vraiment incroyable, c'est pour cela que j'étais hyper stressée, mais c'est un stress que j'ai contenu et que j'ai utilisé dans ma performance", a-t-elle confié lors de cette rencontre.

Outre le fait de chanter avec son "idole", Eva Liza avait un double défi à relever, celui de montrer aux Sénégalais qu'elle savait chanter et à Youssou Ndour qu'elle est une artiste.

Car la connexion entre les deux artistes date de son plus jeune âge par l'entremise de la tante d'Eva Liza qui travaillait avec le lead vocal du Super Etoile.

"On lui envoyait constamment mes productions, mais il fallait que je fasse mes preuves pour qu'il me voit et valide comme artiste", dit celle qui a chanté pour la première fois avec Youssou Ndour le 29 août dernier, à Genève, lors d'un concert de l'artiste planétaire.

Eva Liza Ciss, de son vrai nom à l'état civil, était au Sénégal non pas pour réitérer cette expérience avec Youssou Ndour, mais pour chanter et partager sa musique avec le public sénégalais.

Le single "Kima done", dans lequel elle chante en wolof et en français, parle de sa double culture suisse de par sa mère et sénégalaise à travers son père.

"+ Kima done+ fait référence à mon métissage. C'est +Qui je suis ?+. C'est justement important pour moi, parce que j'ai grandi avec ces deux cultures suisse, sénégalaise et aujourd'hui française, car j'étudie en France. Je pensais qu'il était temps de parler de mon métissage et je l'ai fait. Cette chanson m'a permis d'avoir le soutien de mes frères et soeurs sénégalais", a expliqué l'artiste. Elle dit avoir été aidée dans ses cours en wolof par l'artiste française d'origine sénégalaise Julia Sarr.

"Elle m'apprenait justement les paroles en wolof du morceau et à les prononcer justement, parce que je suis en train d'apprendre le wolof. Je ne peux pas dire que je parle couramment le wolof encore. Mais, je compte le faire, parce que je prends des cours chaque semaine", raconte Eva Liza.

Elle a participé au festival "Dakar inside" au Grand théâtre de Dakar, le 21 décembre dernier, avec Dadju, Mia Guissé, entre autres artistes.

D'ailleurs, son rêve est de mélanger des sonorités sénégalaises, voire africaines dans sa musique très ouverte aux différents styles pop, afrobeat, etc., et de faire des featuring avec des artistes sénégalais de sa génération tels que Mohamed VJ, Mia Guissé, entre autres.

Elle rêve également de collaborer avec de grands artistes du continent.

"Il y a tellement d'artistes avec qui j'aimerais travailler. Si on reste sur l'Afrique, il y a Rema, Burna Boy du Nigéria qui sont de grandes inspirations pour moi.", a-t-elle dit.

Surnommée la "Rihanna sénégalaise" par ses nombreux followers sénégalais sur le réseau social tiktok, l'une de ses idoles d'ailleurs, elle allie chant et danse et prévoit de sortir un EP (un mini album) cette année.

Elle est également longuement revenue sur ses actions sociales en faveur des filles de l'école Mariama Bâ, à travers des dons de serviettes hygiéniques.

Interpelée sur les violences faites aux femmes, elle a souligné son envie d'être parmi les porte-étendards du combat contre ce phénomène.